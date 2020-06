Los cines Brooklyn, el Yuppi o fútbol de Primera: ¿Qué echas de menos de Oviedo?

0

redacción 15/06/2020 12:10 h

La nostalgia es una de las sensaciones que más presente tenemos en nuestro día a día. Transitamos calles recordando qué ocurrió en ellas hace años o qué lugares existían donde ahora solo pone «se alquila». Son muchos los locales en Oviedo que albergaron grandes establecimientos en el pasado y que ahora, si no es por aquellos que se empeñan en mantener los recuerdos, nadie se acordaría de ellos. La cuenta @ALPLATU se ha encargado de poner a funcionar los recuerdos de sus seguidores realizando una sencilla propuesta: «Menciona algo que antes había en Oviedo y ya no existe».

Muchos han recurrido a grandes tiendas o locales que tuvieron que bajar la persiana. «Los cines Brooklyn», «El Yuppi» o «Casa Matías» son algunos de los recuerdos que tienen en la mente los ovetenses cuando se les pide que echen la vista atrás. Y es que los comercios dan vida a las ciudades, y, con su cierre, se va un cachito de la misma. También hay quien recuerda otras salas de cine de aquella época en la que Oviedo era una ciudad de cine, con diversas salas por toda la capital.

También hay quien recuerda con anhelo las fiestas de antaño: «San Mateo en condiciones, que duraba casi un mes, con conciertos de los buenos, de pago y gratuitos en cada rincón de Oviedo, desfiles bonitos y currados, gastronomía en cada esquina, barracas divertidas para todos los gustos,fiestas fantasía en La Santa y fiestones en La Real». Y es que la gente no olvida los cierres de garitos y pubs en la ciudad. La Santa Sebe, en la calle Altamirano, cerró hace seis años y la gente sigue recordando aquel bar que con su cierre, clausuró también miles de historias y recuerdos en un local por donde pasaron cantantes o escritores.

San Mateo en condiciones,que duraba casi un mes,con conciertos de los buenos,de pago & gratuitos en cada rincón de Oviedo,desfiles bonitos y currados,gastronomía en cada esquina,barracas divertidas para todos los gustos,fiestas fantasía en La Santa y fiestones en La Real. — . (@RatonaCarbayona) June 14, 2020

El Mesón del labrador al lado de la estación del Vasco ( que también) y el Benidorm en el Cristo. Los traval. Gerbolés ( infantil y juvenil). Botas. Al Pelayo. La librería Santa Teresa. El cine Ayala. El kiosko de chuches del Campo San Francisco. Galerías preciados. La osa Petra — Puriló (@puri_lo) June 14, 2020

Y para los más deportistas: el fútbol. Un equipo en Primera División es una de las respuestas más repetidas por los twitteros que ven cómo la magia de LaLiga no es igual desde Segunda. Quien recuerda aquella época dorada del fútbol asturiano no olvida tampoco la situación que se vivía en consecuencia: «las avalanchas en el antiguo Carlos Tartiere». Y es que Oviedo es para cada ovetense «algo» que había y ya no existe. Y tú, ¿qué es lo que echas de menos de Oviedo?