La mejor playa de Asturias aspira a convertirse en la mejor de España

Jose Coto

Facebook Ana Anabel González Pérez-Sierra

Un video muestra a un grupo de personas bajando por la escalera 17, en la que no hay acomodadores, para ir al agua

La picaresca española no conoce límites, ni siquiera en tiempos de pandemia. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha provocado que los ayuntamientos hayan puesto restricciones para evitar aglomeraciones en las playas de la región. Pero hay gente a la que eso le da igual. Un vídeo muestra a un grupo de personas utilizando la escalera 17, que no está controlada por los acomodadores del arenal, para acceder a una zona de rocas que no está cerrada al público.

La grabación, subida a Facebook por Ana Anabel González Pérez-Sierra, ya se ha hecho viral. En un día ha sido compartido más de 4.000 veces y tiene 177 comentarios. En un minuto y 25 segundos, las imágenes muestran a un grupo de personas que, mientras que por magafonía se informaba de que el aforo estaba completo, aprovechaban ese hueco sin acomodadores para acceder a San Lorenzo.

