Paula Prendes desata la locura en Instagram con un desnudo en Asturias

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 08/08/2020 18:22 h

Las redes sociales de los famosos siempre están a la orden del día y los comentarios por cada imagen que suba o declaración que realicen son vistas por cientos de ojos y, cómo no, susceptibles a críticas y cumplidos por partes iguales. Algunas fotografías dan mas que hablar que otras, y si no que le pregunten a la actriz y presentadora Paula Prendes, que ha incendiado Instagram con su último posado: un desnudo en la intimidad de su hogar en Asturias. La de Gijón quiso compartir con sus seguidores cómo se había desarrollado su jornada al sol, y las reacciones no tardaron en llegar.

No es la primera vez que lo hace. Hace un año, durante sus vacaciones en Bali de 2019 ya compartió otra imagen suya también sin ropa, pero a la luz de la luna y mostrando menos sus cuerpo.

Fresca como una lechuga

«En mi casa. Natural y fresca como una lechuga asturiana», ese es el mensaje que Prendes compartió con la foto, que no tardó en recibir reacciones, tanto miles de «me gusta» como cientos de comentarios. La mayoría de estos últimos se dirigen a hacerle saber a la actriz lo guapa que la ven, y lo bien que le sienta pasar unos días en la Tierrina junto a su familia y amigos, aunque siempre hay quienes aprovechan cada oportunidad para criticar algún punto en concreto de la fotografía.

Hay quienes opinan que la foto parece de todo menos natural, quienes aconsejan a la presentadora que «unos cuantos cachopos no te vendrían mal», o quien alerta de que «hay que regar ese césped». Sin embargo, y aunque Prendes no se ha pronunciado, siempre hay algún seguidor que la defienda. «Que si está muy flaca, que si el césped… que disfrute tranquila!», comentaba una usuaria.

Actualmente, tras abandonar su puesto como colaboradora en el programa de La Sexta «Zapeando», Paula Prendes se encuentra en un momento muy dulce de su carrera profesional. Trabaja para la serie «Servir y Proteger», y presenta el talent show «Prodigios», junto a Boris Izaguirre, ambos en Televisión Española.