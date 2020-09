La versión manga de Asturias sigue dando guerra en redes sociales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 15/09/2020 18:50 h

Ya es tradición. Los gestores de @EspanaManga preparan una tira cómica de cada imagen que publican representando una comunidad autónoma. El día festivo de cada autonomía es el elegido para que su versión manga vea la luz, y posteriormente estas historias continúan ganando adeptos a dicha ilustración. En esta ocasión, Asturias ha seguido la línea de algunas de las bromas más comentadas por los usuarios, como la relación entre la leche y los pechos del personaje.

En dicha tira cómica se puede ver como el personaje que representa a España intenta trabajar la zona del pecho en el gimnasio sin lograr muchos resultados, por lo que decide acudir a Asturias para preguntarle cuál es su secreto. En dicho momento, Asturias responde que la leche le ayuda a ello, y España responde que «suponía que era eso».

Esta historia, al igual que la imagen publicada el pasado día 8 de septiembre, ha tenido una gran acogida, y los comentarios y me gusta no se han quedado cortos. «Cada vez más convencido que Asturias es España y el resto tierra conquistada», comentaba un usuario. «Asturias es España y el resto pecho crecido», le respondía otro. Otros no se han quedado atrás y directamente han mencionado a la cuenta de la Central Lechera Asturiana, con el siguiente mensaje: «este puede ser el mejor anuncio de leche ever, y vosotros no lo estáis aprovechando».

Sin embargo, otros usuarios de la misma red social no han compartido los mismos pensamientos que los seguidores de esta cuenta, y creen que es una forma de sexualizar a las comunidades autónomas a través de los dibujos. «Acaba de hipersexualizar.... a una comunidad autónoma?? No puedo tirar más del carro», exponía un usuario. «Por favor, que alguien le pare», añadía otra.