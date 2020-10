Una nueva cara se asoma a la serie que Netflix rueda en Asturias

View this post on Instagram

Estoy MUY feliz de POR FIN poder compartir este noticiote que llevo guardando desde hace meses! 🔥☄️ Tengo el placer de anunciar que arrancamos con esta aventura!! 🎥voy a dar vida a Alma en la nueva serie "Alma" de @netflixes 🔥🔥✨✨ es un regalo de la vida poder estar rodando esta preciosa e impecable historia que ha creado @sergiogsanchez y que dirigen él mismo y @kikemaillo Viva Asturias y vivan todas las personas y a los peazo de compañer@s que están haciendo esto posible y un inicio de viaje mágico. Menuda aventura nos espera amig@s!!!!!!!! Y gracias también a @velocasting 💜 #almaylaraproducciones #sospechafilms @netflix Os dejo aquí la sinopsis de la serie: Tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, Alma se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente… ni de su pasado. Su casa está repleta de recuerdos que no son suyos y tanto la amnesia como el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra unas visiones que no consigue desentrañar. Con la ayuda de sus padres y amigos, desconocidos para ella, intentará descubrir el misterio que rodea al accidente a la vez que lucha por recuperar su vida y su identidad