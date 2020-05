En la fase 1 será posible trasladarse a las segundas residencias en la misma provincia

0

Pedro Sánchez confirmó este sábado que finalmente sí será posible desplazarse a segundas residencias durante la fase 1 siempre y cuando se encuentren en la misma provincia, pese a que esta mañana se había dicho lo contrario. La confusión surgió cuando el Gobierno dio a conocer que durante la fase 1 del plan de desescalada no estaba permitido pernoctar en segundas residencias, ni siquiera en la misma provincia, isla o región. Pero al ser preguntado por La Voz durante la comparecencia de esta mañana, el presidente aseguró que sí se podía. Desde el ministerio de Sanidad se vieron obligados a aclarar que la orden ministerial publicada en el BOE establece que «se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada».

El Gobierno cambia de criterio e interpreta ahora que sí es posible el traslado a las segundas viviendas, al igual que está permitido desplazarse a hoteles y alojamientos turísticos, siempre en la misma provincia.

Sánchez regresará en unos días al Congreso para volver a solicitar una nueva prórroga del estado de alarma que expira el próximo 24 de mayo. Así lo hizo entrever este sábado durante su ya habitual intervención semanal en Moncloa, en la que planteó que es la única herramienta constitucional que ofrece garantías a la hora de limitar los derechos de «movilidad» y de «reunión» de los ciudadanos, que consideró como fundamentales para contener los contagios por coronavirus. De este modo, deslizó que el Ejecutivo seguirá recurriendo al estado de alarma hasta el regreso de la llamada «nueva normalidad» a pesar de las críticas por parte de la oposición y de sus socios parlamentarios, un malestar que ha provocado que la coalición cada vez sufra más para sacar adelante la votación.

Sánchez detalló que, acorde con la progresión del virus, el Gobierno irá recurriendo a «distintos estados de alarma», pero sin llegar a concretar si con estas palabras estaba abriendo la puerta a su aplicación en solo determinados territorios y no en el conjunto del estado, tal y como habilita la Constitución.

El jefe del Ejecutivo hizo referencia al plan de desescalada, sobre el que ayer a última hora el Gobierno dio a conocer los territorios que avanzan a la fase 1, entre los que se encuentra Asturias. «Prudencia, prudencia y prudencia», repetía ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Prudencia», volvió a insistir unas horas después el presidente al recordar a la población que «el virus no ha desaparecido, sigue ahí, al acecho», y que por tanto «debemos cohabitar» con el covid-19, ya que «no se extinguirá hasta que demos con una vacuna».

Dentro de ese proceso de desescalada mediante el que el 51% de la población española verá aliviadas sus medidas de confinamiento a partir de este lunes, Sánchez afirmó que el mando único de Sanidad se ha regido en todo momento por los parámetros científicos que ellos mismos determinaron, y se defendió de las críticas de los presidentes autonómicos que ayer no vieron atendidas sus peticiones volviendo a esgrimir el principio de prudencia.

El malestar llegó por parte del presidente andaluz, el popular Moreno Bonilla, que dijo no comprender las razones por las que en algunas comunidades como Cataluña, Castilla y León y Valencia sí habían logrado que se les tuviera en cuenta las áreas sanitarias y no las provincias para decidir las promociones de nivel. Sorprendieron las quejas del titular de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, que no entendió el fallo del jurado, al entender que la comunidad que gobierna debería haber promocionado al siguiente nivel en su conjunto, y no solo algunas áreas.

Las quejas de Madrid son capítulo aparte, ya que el Gobierno central y el ejecutivo autonómico mantienen una guerra política casi desde el inicio de la crisis. El presidente del Gobierno volvió a insistir este sábado en una llamada a la unidad, pero en la ronde de preguntas fue cuestionado si sus constantes apelaciones a «no politizar esta emergencia sanitaria» concordaban con un mensaje publicado ayer por Ferraz en el que se acusaba a la Comunidad de Madrid como «ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable». Sánchez dijo no tener conocimiento de ese mensaje difundido en las redes sociales.

En el apartado económico, Sánchez manifestó que no entraba en los planes del Gobierno proceder a recortar en pensiones o el sueldo de los funcionarios, y oficializó que en breve el Consejo de Ministros impulsará el ingreso mínimo vital dirigido a los sectores más necesitados.