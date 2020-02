Los reyes recuerdan la humanidad y la huella de Arango en la Fundación Princesa

Personalidades como Delia Losa, Alfredo Canteli, José Manuel Rodríguez Uribes o el propio Museo del Prado, lamentan la pérdida del empresario astur-mexicano

Paco Arango, hijo del empresario astur-mexicano Plácido Arango, fallecido a los 88 años, ha utilizado las redes sociales como plataforma para confirmar la pérdida de su padre. En su perfil de Twitter el director de cine y primogénito del empresario ha compartido el siguiente mensaje: «Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo. I will miss you very much».

