Barbón: «Madrid es un agujero negro que pone en peligro el propio estado autonómico»

23/02/2020 18:32 h

El Gobierno de Asturias llevará a la Junta General y defenderá ante el Gobierno central una propuesta de armonización fiscal entre comunidades autónomas que impida que algunas, como Madrid, puedan aplicar rebajas o exenciones de impuestos que llevan a refugiarse a allí a las rentas más altas. Para Barbón, de nada servirá una reforma del modelo de financiación autonómica si ésta no va acompañada de una armonización fiscal que impida que la capital del Estado siga siendo un «paraíso para los ricos y los grandes capitales».

Tras participar en Mieres en el homenaje que el SOMA-UGT rinde cada año al histórico sindicalista y dirigente socialista Manuel Llaneza, el presidente del Principado ha advertido de que, aunque desde los partidos de la derecha no quieran oir hablar de esa armonización, su Ejecutivo sí que lo va a plantear y defender. Lo hará en el parlamento regional, en una iniciativa separada y diferenciada del documento de síntesis de la financiación autonómica en la que está trabajando el Gobierno y que espera que obtenga el mayor respaldo del resto de partidos.

También espera obtener apoyos, en este caso desde las formaciones de izquierda, en su planteamiento de redistribución de la riqueza y armonización fiscal para impedir situaciones como la que se vive en Madrid, una comunidad en la que «su gran capacidad económica, como capital del Estado», le permite prescindir de la recaudación de impuestos, beneficiando a las grandes rentas.

«Madrid se está convirtiendo en un agujero negro que absorbe todo y que pone en peligro el propio estado autonómico. De nada sirve hacer una nueva financiación autonómica si no se acompaña de un sistema de mínimos en impuestos de sucesiones o donaciones para que Madrid deje de ser la capital de los ricos que van allí para no pagar impuestos», ha advertido. Barbón se ha preguntado también qué puede justificar que los grandes patrimonios no paguen impuestos en Madrid y que se hayan dejado de invertir más de 48.000 millones de euros en políticas sociales y redistribución de la riqueza en los últimos años. El jefe del Ejecutivo asturiano ha rechazado que vaya a plegarse al Gobierno de Madrid y ha incidido en que nadie debe tender «ninguna duda de que va a defender los intereses de la comunidad».

En su opinión, su Gobierno ya ha demostrado «sin aspavientos ni alaridos» su compromiso con los intereses del Principado en cuestiones como el estatuto de la industria electrointensiva, la recuperación de los 75 millones adeudados de la recaudación del IVA o la defensa de la especialidad docente del asturiano sin esperar a que haya cooficialidad.