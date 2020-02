La necropsia del oso de Somiedo descarta el envenenamiento pero no concreta la causa de la muerte

Una investigación concluye que han llegado a congregarse hasta 150 personas de forma simultánea en los puntos de observación. Recomienda adoptar medidas de manera urgente

El turismo de observación de la naturaleza y los animales salvajes está de moda y Asturias no escapa a esa tendencia. Somiedo y el oso son un binomio indestructible en esta práctica. Pero todavía es necesario regular y adoptar medidas para no perjudicar a la especie. De hecho, este verano se han llegado a congregar hasta 150 de manera simultánea en un mismo mirador. Esta masificación no parece aconsejable y abre la puerta al Gobierno del Principado para mejorar su regulación. Estas son algunas de la conclusiones de un estudio de la Fundación oso Asturias (FOA), que realizó un total de 1.100 encuenstas tanto a senderistas como a observadores entre los meses de julio y agosto. Se trata de la continuación de una investigación iniciada ya en el 2018. Entonces, tan sólo se realizaron 400 encuestas.

