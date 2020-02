El colectivo de Celadores Indignados: «El derecho a trabajar en el sector público no debe poder comprarse»

0

28/02/2020 12:48 h

«El derecho a trabajar en el sector público no debe poder comprarse». Así de contundente se muestra el colectivo de Celadores Indignados, uno de los grupos inmersos en la polémica por la intención del Servicio de Salud del Principado (Sespa) de modificar el pacto de trabajadores temporales, que afecta tanto a los profesionales sanitarios como a los sanitarios. En su caso, sus integrantes son favorables a esa modificación, porque consideran que la experiencia debe primar sobre los méritos, tienen muchas dudas sobre cómo se han obtenido los méritos en los últimos meses y afirman que la prioridad es siempre el paciente. Recuerdan que en las bolsas hay colegas que han entrado por diferentes canales, del concurso-oposición a la promoción interna o por listados del Servicios de Empleo del Principado (Sespe), y que todos son igual de válidos, ya que se siguieron las normas de contratación en vigor. Todos estos razonamientos forman parte de una carta que se reproduce de manera íntegra.

El sistema actual consideran que es injusto, porque todo un año trabajado solo suma 1,46 puntos cuando los cursos y las investigaciones científicas pueden superar los 3,35 puntos en el mismo periodo de tiempo, «sin haber trabajado ni un solo día». Por eso quieren que se reequilibre la baremación, otorgando más puntos por día trabajado.

El colectivo de Celadores Indignados, en cambio, sí coincide en un punto con aquellos contrarios a que se modifique el pacto. La propuesta que inicialmente el Sespa pasó a los sindicatos, y que es la que ha generado esta creciente tensión, propone que el 100% de los contratos superiores a un mes se destinen a la promoción interna, es decir, se ofrezcan a profesionales que ya están trabajando. Celadores Indignados está de acuerdo con que ese punto se quede tal y como está en la actualidad y que no sea el 100% para mejora de puestos. Ahora mismo, el 50% es para esa mejora de puestos y el otro 50%, para los que están en bolsa. «Subir este porcentaje al 100% como se está proponiendo, nos parece abusivo también, todos los trabajadores debemos tener derecho a mejoras en el empleo y en las contrataciones», admite.

Sin embargo, esta plataforma no cede ni un ápice con respecto a la experiencia. «Debe revalorizarse con carácter retroactivo, no es profesional ni ético, que la puntuación se logre con dinero y no con experiencia y años trabajando puesto que los pacientes y usuarios se tratan con la profesionalidad y no con títulos obtenidos a distancia en Internet, la formación debe ser gratuita, en los centros de trabajo y presencial», argumenta. Apoya la decisión del Sespa de rebaremar en un nuevo acuerdo de contrataciones. «Ha habido muchos pactos y se han cambiado según las necesidades planteadas en cada periodo», explica la carta que acaba de hacer pública.

Pone en tela de juicio el papel que están haciendo los sindicatos. «Muchos de nosotros estamos afiliados pero derechos de los trabajadores están defendiendo pocos», lamenta. «Parece ser que el mercantilismo en el que han convertido sus sedes es más importante que defender a los trabajadores afiliados», explica.

Los Celadores Indignados esperan que la Administración sanitaria les escuche y que se haga eco de sus planteamientos.