Ni catecismos de género ni tolerar a los que cuestionan la igualdad: Asturias celebra el 8-M

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Redacción 06/03/2020 14:49 h

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido de que hay que cerrar las puertas de las instituciones a quienes buscan medrar a costa de «quebrar» y «fracturar» el «amplísimo consenso» que existe a favor de la igualdad. En estos términos se ha expresado en el acto institucional celebrado en Cangas del Narcea con motivo del Día Internacional de la Mujer, al que también ha asistido el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, entre otras autoridades.

«No se trata de negar las discrepancias ni de imponer un catecismo de género, como a veces se pretexta. Lo que no podemos hacer es conceder carta de normalidad a quienes buscan medrar a costa de quebrar el consenso a favor de la igualdad», ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico en su intervención. Barbón ha señalado que quien niega los crímenes contra las mujeres no es un «competidor político más», dado que ataca la base misma de la democracia, por lo que ha considerado que blanquear «la extrema derecha es una irresponsabilidad». El presidente asturiano, que ha tenido un recuerdo para todas las víctimas de la violencia machista, entre ellas, Lorena Dacuña, la gijonesa asesinada este año en Gijón, ha pedido que no se regalen espacios a quienes niegan este tipo de crímenes.

Barbón ha asegurado que «presume» de presidir un Gobierno feminista, puesto que, según sus palabras, «una Asturias con más mujeres al mando sería, siempre, una mejor Asturias». En este sentido, ha subrayado que todas las políticas de su Ejecutivo están «impregnadas» con la mirada de la perspectiva de género con el objetivo de combatir la violencia machista y atajar la brecha salarial.

Para ello, ha señalado que el Gobierno está trabajando en el programa Coeducastur, para educar en igualdad y combatir el machismo desde la escuela, así como en la implantación de las paradas a demanda en los transportes públicos nocturnos. Asimismo, ha destacado la puesta en marcha de un servicio permanente de atención a las víctimas de la violencia sexual y la elaboración del decreto de familias monoparentales y monomarentales, así como en otro que permitirá la creación de las unidades de igualdad dentro de la Administración del Principado.

Barbón también ha destacado la «fuerza» que ha cobrado la convocatoria del 8 de marzo, cuyos mensajes son percibidos por parte de la sociedad como un «desafío», mientras que otra aún «probablemente sigue desconcertada». «Digamos que su cerebro ya había cogido postura y ahora no acierta a acomodarse: los roles que había aprendido y que tanto le ayudaban para andar por la vida han caducado», ha argumentado. El presidente asturiano ha añadido que existen otras personas que lo observan desde «cierta distancia» y que aunque aún no se han sumado al movimiento «pisarán vuestras huellas porque les estáis marcando el camino».

Además, ha subrayado que el movimiento emprendido por las mujeres ha sido tan creciente que «ha rebosado las compuertas de las asociaciones feministas y de los partidos políticos para extenderse en el movimiento social más poderoso de estos años». «Intentar acaparar el feminismo para unas siglas es tan absurdo como poner puertas al campo», ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico antes de asegurar que España y Asturias están «a la vanguardia en la lucha por la igualdad».