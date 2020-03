El Nobel de la Paz Carlos Umaña aborda desarme nuclear en la Universidad de Oviedo

ARN Culture and Business Pride

ARN Culture and Business Pride

El próximo miércoles, 11 de marzo, se celebra en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo una jornada que abordará el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). Bajo el título «Arsenal nuclear, riesgo inminente», este evento traerá al principado a Carlos Umaña, miembro del grupo directivo internacional del ICAN y Nobel de la Paz en 2017.

El TPAN fue aprobado por 122 países el 7 de julio de 2017, un importante acontecimiento en el que España no contó con participación. El propio Umaña se ha encargado de explicar el motivo por el que la ausencia de cualquier delegación española no es alarmante. Y es que la realidad es que España ya cuenta con una prohibición de esta clase. «En el referéndum para decidir si permanecía en la OTAN, España firmó una cláusula en la que se prohíben las armas nucleares en el territorio español. Dichas armas están, además, prohibidas en la reforma de 2015 del Código Penal. El TPAN no es, en absoluto, incompatible con la OTAN; las presiones internas dentro dicha alianza son meramente de carácter político», explica el Nobel.

Umaña ya estará en Asturias desde el día 10 de marzo y mantendrá diversos encuentros institucionales, entre ellos, con Adrián Barbón, presidente del Principado; Marcelino Marcos, presidente de la Junta General del Principado y con representantes de distintos grupos parlamentarios.

Esta jornada, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Oviedo, se iniciará a las 09.00 horas con la ponencia de Javier Ballina, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, que se encargará de exponer el régimen jurídico de las armas nucleares. Tras él, Manuel Vilches, responsable del área de Radiofísica del IMOMA y del Centro Médico de Asturias, y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Física Médica, ofrecerá la charla «Radiaciones para la paz». Posteriormente tendrá lugar la proyección del documental El principio del fin de las armas nucleares, y a continuación Carlos Umaña ofrecerá la ponencia «El desarme nuclear humanitario: un imperativo global».

Se continuará por la tarde, a las 19.00 horas, con el coloquio «Tratado Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares», presentado por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda; y en el que participarán Carlos Umaña y Paz Andrés, Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo.