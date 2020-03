La Agencia de Seguridad Alimentaria pide dejar de compartir vasos

Ante cualquier sospecha llamar al 900 400 116 y evitar presentarse en hospitales y centros de salud para no saturar las urgencias

A pesar de que por las redes está circulando un cuadro sintomático que permite diferenciar los síntomas de un catarro común, los de una gripe y los de los infectados por coronavirus, los expertos aseguran que no es posible por estas dolencias determinar si un paciente tiene una gripe común o se trata de una infección por coronavirus. «La sintomatología es muy parecida y nadie puede atreverse a decir si alguien tiene coronavirus o gripe. Esto no es posible. Son síntomas respiratorios inespecíficos, fiebre, tos, cosas muy comunes», explica Germán Bou, jefe de Microbiología del Chuac, que recuerda que en muchas sospechas por coronavirus los pacientes presentan síntomas inespecíficos y cuadros respiratorios leves: «Uno no debuta a veces con un cuadro severo».

