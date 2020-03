Barbón apela al patriotismo de los asturianos: «No va a ser fácil vencer al coronavirus»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Susana D. Machargo

12/03/2020 20:54 h

No es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos ni tampoco de la ciudadanía. La batalla contra la trasmisión del coronavirus y en defensa de la sostenibilidad del sistema sanitario es cosa de todos. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha apelado a la emotividad y a la responsabilidad para presentar un acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario con una completa batería de medidas para meter en cintura al COVID-19, entre las que destaca la decisión de cancelar toda la actividad lectiva presencial en Asturias, de las guarderías, a la Universidad, las escuelas de idiomas y artísticas o la formación de adultos. «Nunca, nunca, en nuestro breve recorrido autonómico, Asturias se ha enfrentado a una situación similar», ha defendido. Así que ha hecho un llamamiento a la unidad y a la responsabilidad, a aparcar «los debate cutres» y ha apelado «al patriotismo de los asturianos» para vencer en lo que ha calificado de batalla. ¿Qué papel le toca a la ciudadanía? Respetar escrupulosamente los consejos y limitaciones decretados por los expertos, no extender ni bulos ni noticias falsas y tampoco contagiarse del pánico.

Así lo ha explicado flanqueado por la portavoz del Gobierno, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez; y el consejero de Salud, Pablo Fernández, que ha reconocido que su larga trayectoria como cirujano le ha servido para poder enfrentar esta crisis con mayor templanza. La plana mayor del Ejecutivo ha garantizado que no habrá problemas de desabastecimiento de productos básicos y que se están adoptando todas las medidas para que el sistema sanitario resista el envite, con contrataciones de profesionales y compra de material que podría ser necesario, como los respiradores. Están dispuestos a modificar la fecha de la prueba de acceso a la Universidad, la EBAU, si es necesario y a revisar también el periodo de cierre de todos los centros educativos, que por el momento es de 14 días naturales a contar desde mañana, viernes, 13 de marzo.

«No es un tema menor. De cómo lo hagamos depende que seamos capaces de contener el virus y no colapsar el sistema sanitario», ha insistido Barbón. Eso es lo que está en juego y, por esa razón, intenta ganarse la complicidad de los asturianos y no su miedo. Así que ha pedido que se sigan las instrucciones, que los niños que ya no van a ir a clase no se agrupen, que no se participe en grandes concentraciones, que no se acuda de manera innecesaria a los centros de salud y hospitales, que se llame al 112 Asturias si se teme estar infectado, que se extreme la higiene, se fomente el teletrabajo, se mejore la conciliación.

Ha matizado que los datos actuales de la enfermedad en Asturias -con 49 positivos, entre los que hay un fallecido y un alta- sitúan a la región en los ratios más bajos de España en la proporción de afectados por número de habitantes. Sin embargo, esas cifras no son motivo para relajarse. Más bien, cree que hay margen para trabajar.

«No va a ser fácil. Será una batalla dura, compleja y difícil», ha insistido con el mismo lenguaje patriótico Barbón. A su lado el consejero no ha querido hablar de plazos sobre la duración de la epidemia

Ha garantizado que el Ejecutivo está preparado y coordinado con todos aquellos que son necesarios, como los expertos en epidemiología, el resto de las comunidades autónomas o el propio Ministerio de Sanidad.