¿Y qué hago en casa con los niños 14 días?

La Voz de Asturias F. Sotomonte

13/03/2020 05:00 h

Asturias decretó este jueves la suspensión temporal de las clases en todos los centros educativos, en todos los niveles (desde primaria a la Universidad) por un periodo de 14 días naturales. Esto representa que serán muchos niños en casa acompañando a sus padres (los que puedan trabajar desde su domicilio) o las personas a su cargo y durante un periodo muy prolongado que se extenderá hasta finales de este mes de marzo. Todo este tipo de iniciativas están destinadas a tratar de paliar la extensión del contagio del coronavirus por lo que no se recomienda acudir a espacios públicos y, dado que las personas de mayor edad son también uno de los principales grupos de riesgo ante la epidemia, tampoco es aconsejable que sean los abuelos los que tengan que hacerse cargo de la atención a los más pequeños,

Es un dilema importante. El decreto del gobierno establece que «se suspenderá toda la actividad docente presencial, todas las actividades complementarias y cualquier otra actividad en los recintos escolares». Desde la administración se ha instando a las empresas a facilitar en la medida de lo posible el teletrabajo. Pero lo cierto es que, por lo menos hasta esta semana, se trataba de una opción minoritaria en Asturias, la comunidad está a la cola de España (junto a Canarias y País Vasco) en lo que atañe a esta modalidad. Los mismos profesores del sistema educativo (en Asturias y en otras comunidades) han expresado su preocupación en redes sociales para que se les permita acogerse a la ocupación a distancia y no se les obligue a acudir a los centros si no lo va a hacer tampoco el alumnado.

Organizarse para continuar los estudios en casa, tirar de tablet, de televisión, de lectura, de videojuegos o de actividades manuales es una decisión que tendrán que tomar los progenitores atendiendo al carácter, las preferencias y la edad de sus hijos, no hay una regla que sirva para todos.

¿Y los papás y mamás que se queden en casa? A lo largo de la jornada del jueves gozó de gran difusión en twiiter un hilo de consejos publicado por @ClapForMarta con 10 consejos básicos para el que se vea por primera vez en esta situación, todos bastante razonables.

Después de 6 años teletrabajo me voy a atrever a daros unos consejitos para que no os cortéis las venas:

1. Es muy tentador, pero no trabajéis en pijama (Admitimos ropa cómoda como animal de compañía, pero que sea diferente a la que os ponéis para dormir) 👇 — ClapForMarta (@ClapForMarta) March 12, 2020

En resumen: no acomodarse a quedarse en pijama todo el día, hacer una distinción de espacios en la casa (que no se trabaje en la misma habitación donde se duerme), ducharse a diario, parar para descansar y que ese tiempo no se convierta en trabajo de casa (hacer la colada o planchar), tratar de establecerse un horario y atenerse a él y también no comer ni beber delante del ordenador.

«Sensatez» en los divorciados

Si la situación no es sencilla para nadie puede volverse un auténtico infierno para los padres separados que tiene repartida la custoidia de los hijos y que, en ocasiones, viven en poblaciones diferentes. Precisamente, en los casos de parejas divorciadas, la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) hacía la víspera de que empezaran los cierres escolares un llamamiento a la «sensatez» de los progenitores a la hora de acordar el «reparto de cargas» que supone que sus criaturas no puedan estar en el colegio, sino en casa.

Ante las numerosas consultas recibidas, insistieron en que siempre se debe tener en cuenta el interés del menor, y recomiendan a padres y madres, ante lo complicadas que serán estas dos semanas, que traten de alcanzar acuerdos que no perjudiquen a ninguno y que, si tienen familiares de apoyo, les pidan ayuda.

No son vacaciones

Uno de los problemas de la suspensión de las clases universitarias en Madrid, incluyendo el cierre de colegios mayores, y dado que la comunidad es la principal zona de riesgo del país, ha sido que muchos estudiantes oriundos de otras comunidades han aprovechado ese tiempo como una especie de 'puente' extraordinario para volver a casa. Es un error que puede facilitar la expansión de la enfermedad.

En el ámbito laboral las cosas también son complicadas. En Asturias hay poco teletrabajo porque muchas de las ocupaciones del Principado están el sector industrial pero también hay resistencia por parte de muchas empresas a aceptar el teletrabajo. Se han establecido medidas de apoyo a las pymes y también que los trabajadores que se contagien o queden aislados por la enfermedad reciban la consideración de una baja por accidente laboral. Pero también hay denuncias sobre empresas tratando de obligar a los empleados a cogerse vacaciones en este periodo por la baja de actividad. Esta es una práctica ilegal que puede acarrear sanciones. Las vacaciones deben acordarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador y, en todo caso, si no hay acuerdo deben establecerse con dos meses de antelación, no pueden fijarse de un día para otro.