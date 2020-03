0

Los supermercados de Asturias están teniendo hoy una actividad inusitada. Más que en cualquier otra época del año. Los carros llenos y las carreras por los pasillos ante las cada vez más vacías estanterías son una buena muestra del nerviosismo que ha calado entre la población ante la crisis del coronavirus. La inquietud de no saber si van a poder volver a salir de casa o cuándo van a poder volver a hacerlo ha hecho que muchos vecinos se hayan lanzado a comprar en masa.

Papel higiénico, leche, yogures, geles de manos, legumbres y vegetales en conserva son los productos cuya carencia más se está notando durante la jornada de hoy. «¿Pero estamos locos o qué? Yo que venía a por pañuelos y al final, nada», comentaba una mujer en un céntrico supermercado gijonés junto a una estantería casi vacía de papel higiénico. «Vamos a tener que quedar sin comer a este paso», apuntaba a medio camino entre la broma y la inquietud otro comprador. «¡Madre, es que arrasaron!», le contestaba otra clienta.

Santiago Pulgar Olay, director Comercial y de Marketing de Masymas en Asturias ha destacado que su principal objetivo ahora es «dar servicio a la gente». En este sentido, tranquiliza a la población, ya que las carencias de un determinado artículo en los estantes de un supermercado concreto «no se deben a un problema de producto, sino que se trata de poder reponerlo». «Lo que pasa es que tienes una estimación de ventas que se ha multiplicado por 2,5, o sea, casi un 200% más».

La clave está en la «capacidad de reposición» de los supermercados y centros logísticos, puesta en un brete por la avalancha de compradores en un corto espacio de tiempo. «Si un preparador nuestro puede tener listas normalmente unas 150 líneas a la hora, ahora tiene que preparar 350», ha explicado. Asimismo, «proveedores de frescos y demás nos dicen que están trabajando con normalidad y que nos sirven en las fechas previstas, pero que también les ha pasado lo mismo, que es que les cuesta reponer», ha asegurado.

En lo que respecta a la llamativa carencia de papel higiénico en según qué centros, ha resaltado que «hay efecto espejo, porque es una cuestión de volumetría. Cuando la gente ve una estantería vacía piensa que ya no hay, pero no es que un producto se haya acabado, es que no entra más», por lo que «realmente no hay un problema con el papel higiénico». En este sentido, ha hecho un llamamiento a que «la gente haga una compra racional y que la cadena de suministros no está rota».

El director general de esta cadena de supermercados, Alberto Menéndez, también ha querido este viernes transmitir un mensaje de tranquilidad a los consumidores. «No es necesario hacer acopio de alimentos. España es un país que cuenta con una buena industria agroalimentaria, de las más eficientes de Europa y con un equipamiento preparado para hacer frente a situaciones extraordinarias, y abastecer a toda la cadena de supermercados». Según Menéndez, en la compañía trabajan para garantizar el suministro y la reposición en todos los departamentos. Recomiendan también hacer una compra «responsable». Además, ha explicado que en masymas cerrarán los supermercados de Asturias y León entre las 15.00 y las 15.30 horas para evitar la concurrencia de su personal en el cambio de turnos

Productos básicos garantizados

En esta línea se ha expresado también esta mañana el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la Roza. Ha asegurado que «no va a haber desabastecimiento» de productos básicos en los supermercados por el aumento de la demanda por la pandemia del coronavirus.

El también presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines de Asturias (Asetra) ha recordado que no hay cierres fronterizos para transporte de mercancías, por lo que el suministro de productos básicos está garantizado. Sin embargo, ha considerado que desde el Ejecutivo central se debe trasladar un protocolo con unas indicaciones básicas que garantice el suministro en condiciones seguras en todos los territorios.

Por este motivo, CETM ha enviado una carta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que le transmite su preocupación por el brote de coronavirus y en la que le pide la creación de un gabinete de crisis que sirva de contacto con las organizaciones del sector para poder tener información real y veraz sobre la situación en cada momento y para analizar las medidas a llevar a cabo.