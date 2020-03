Alimerka cierra 26 tiendas para agilizar la distribución y concentrar el personal

0

16/03/2020 20:12 h

Alimerka cerrará a partir de mañana un total de 26 tiendas, 22 en Asturias y cuatro en Castilla y León. La cadena adopta esta decisión por dos motivos, uno por la gestión del personal y el otro por una cuestión logística, derivada de la crisis del coronavirus. En primer lugar quiere garantizar que tendrá plantilla suficiente para trabajar en todos los establecimientos que permanezcan abiertos. Así que en previsión de que se produzcan bajas y por la gran cantidad de trabajo que están desarrollando, por el pico de ventas, la marca prefiere cerrar algún establecimiento y reorganizar los turnos. Esto supondrá que puntualmente puede haber empleados que se queden algún día en casa. No obstante, la dirección garantiza que todos cobrarán su sueldo íntegro y también la paga extra de 800 euros que se ha anunciado. En el tema logístico, su intención es agilizar la distribución, para que se puedan reponer todos los productos con normalidad. Esto será más sencilla si el número de tiendas que se mantienen operativas es menor.

La dirección asegura que no existe ningún problema de desabastecimiento, más allá de faltas puntuales, porque no están dando abasto a reponer al ritmo que se vende. También indica que no se vislumbra ningún riesgo a corto plazo. La demanda en este lunes ha seguido siendo muy elevada.

Las 26 tiendas que cierran a partir de mañana, hasta que la situación se resuelva, son las de calle Fernández Ladreda, Centro Cívico, Saturnino Fresno y Argañosa, en Oviedo; calle 17 de agosto, plaza de La Habana, Ezcurdia y Eleuterio Quintanilla, en Gijón, calle de La Cámara y La Paz, en Avilés; calle Jerónimo Ibrán y Martínez de La Vega, en Mieres; calle Alcalde Parrondo, en Pola de Siero; Luis Treillard, en Salinas; calle Alonso de Grado, en Grado; Avenida de La Paz, en Llanes; Avenida de la Estación, en Posada de Llanes; Jesús Alonso Braga, en La Felguera; Avenida de los Emigrantes, en Navia; calle Covadonga, Cangas de Onís; calle Río Cares, en Pola de Laviana; calle Robledo, en Pola de Lena; calle San Antón Viejo, en Benavente; calle Duerna y calle Teresa Monje (Trobajo del Camino), en León; y la calle Real, en Ponferrada.

Toda la información sobre las tiendas cerradas y las alternativas más cercanas estará disponible en la web de la cadena Alimerka. Estos establecimientos permanecerán con la persiana bajada mientras dure la situación de alarma.