La caída en la producción del automóvil empuja a un ERTE en Saint-Gobain

Los sindicatos alertan de que habrá «una parálisis» en el sector si se corta radicalmente el flujo de materias primas a las empresas

El grueso de la industria asturiana se está enfrentando a un escenario inédito que pasa, por un lado, por minimizar el riesgo de contagio en sus instalaciones y, por otro, por continuar con su producción con toda la normalidad que permite una situación global imprevisible. Pese a que, de momento, la cuarentena y el cierre de fronteras no se ha dejado notar en su día a día, lo cierto es que no todas las compañías asturianas pueden garantizar que su actividad y capacidad de aprovisionamiento no se vayan a resentir en unos días, semanas o meses. De hecho, una firma como Vauste ya ha presentado una regulación temporal de empleo, entre otras causas, por la carencia de piezas para desarrollar su labor.

