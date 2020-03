Así fue el rescate de Covid, el perro abandonado en una casa «okupada» de Gozón

Las salidas tienen que ser cortas, en el entorno del domicilio y a cargo de una sola persona

No, no se puede salir con el perro de paseo como antes de que en España se decretase el estado de alarma por el coronavirus. Se les puede sacar a la calle para que no tengan que hacer sus necesidades en el interior de las viviendas, pero existen unas normas que afectan a los propietarios de los más de 160.000 perros que habitan en Asturias, según el Registro de Identificación de Animales del Principado de Asturias (Riapa). Normas que estos días se encargan de recordar los agentes de la Policía que, por ejemplo en Avilés, sancionaban a la propietaria de un can por encontrarse lejos de su domicilio.

