Asturias registra 50 positivos más solo en un día

19/03/2020 13:03 h

50 positivos más en un día, lo que supone un incremento del 20% en el ritmo de contagio. La Consejería de Salud del Principado ha confirmado que el número total de casos contabilizados por coronavirus en Asturias, ya asciende a 292, incluidas cuatro curaciones y un fallecimiento. Los datos corresponden al miércoles, 18 de marzo, a las ocho de la tarde, que es la hora en la que las comunidades cierran sus balance para remitir toda la información al Ministerio de Sanidad, que es el que está centralizando las estadísticas. Del total de positivos, en estos momentos seis pacientes se encuentran en estado grave y permanecen ingresadas en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha matizado que Asturias es, por el momento, una de las comunidades donde menos está impactando la epidemia. Tanto la proporción de casos por número de habitante como el índice de letalidad por casos está entre los más bajos del país. El consejero ha reconocido que son datos positivos pero lo único que están consiguiendo es más tiempo para preparar el sistema sanitario público porque la situación seguirá empeorando durante semanas. ¿Hasta cuándo? La administración no se atreve a predecir nada. No obstante, Fernández ha explicado que el peor escenario que barajan los epidemiólogos es de cinco meses más y el más favorable de un mes.

Más datos

Desde que se activó la alarma, se han registrado 61 hospitalizaciones en el HUCA. En estos momentos, permanecen en el hospital un total de 53 pacientes, ya que se han registrado cuatro curaciones, un fallecimiento y se ha derivado a sus domicilios a tres pacientes con una evolución muy favorable, aunque los análisis todavía no permiten darles todavía el alta definitivo. De los seis pacientes críticos que requieren de cuidados especiales en la UCI, todos son mayores de 55 años y con patologías complementarias, es decir, todos responden a lo que se considera perfiles de riesgo, ha matizado el consejero.

Con estas cifras actualizadas, la incidencia del COVID-19 en el Principado es de 28,4 casos por cada 100.000 habitantes y el de teletalidad asciende a 0,34 fallecimiento por casos. En estos momentos, la letalidad está siendo inferior a la de la gripe, que es del 1,20%. Solo Murcia y las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla tienen en estos momentos en España índice de letalidad más bajos, ha insistido Pablo Fernández. En cambio, la media nacional está ya en 4,3. Por esa razón, considera que hay que la comunidad tiene que estar preparada para afrontar situaciones más críticas. En España se han detectado ya 17.147 positivos, de los que 393 han estado críticos y se han sumado 767 fallecimientos. El número de curaciones se eleve a 1.107.

Llamamiento

Por otra parte, el Principado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía. Salud insiste en la necesidad de cumplir con el confinamiento aunque no haya síntomas. Insta a cumplir las medidas establecidas en el estado de alarma que suponen el confinamiento en sus casas. En particular a todas las personas que hayan estado en zonas de riesgo, especialmente en Madrid. Deberán cumplir estrictamente el aislamiento domiciliario, aunque no tengan síntomas, para evitar la transmisión del virus.

El número de casos seguirá incrementándose en los próximos días. Las medidas de aislamiento puestas en marcha desde el sábado tardarán todavía unos días en verse por eso, insisten las autoridades sanitarias, es fundamental extremar las recomendaciones de aislamiento y de higiene respiratoria. La administración reclama que no se acuda de manera innecesaria a los centros sanitarios. Ante síntomas de fiebre, tos o falta de aire es preciso llamar a los teléfonos 984 100 400, 900 878 232 o 112 (marcando el 1), para recibir las indicaciones precisas.

Las Policías Locales, por su parte, están realizando una labor de vigilancia e dentificación de los asturianos que se saltan el decreto de alarma y salen a la calle sin motivo justificado. En unos casos solo advierten pero en otros proponen para sanción. El lunes fue más una jornada de transición. Desde entonces, se han puesto las pilas. Así se han abierto más de 260 expedientes que se han remitido a la Delegación del Gobierno. Avilés y Gijón son las dos localidades que más acumulan. Oviedo sorprende, en cambio, por su escaso número. Tampoco hay ninguna, por poner un ejemplo más, en Lena. En Siero o en Llanes, recopilan información.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias recuerdan que las recomendaciones frente al coronavirus continúan siendo las mismas. Las personas que han viajado a alguna de las zonas consideradas de riesgo (China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y las regiones italianas de Lombardía, Veneto, Emilia-Romagna y Piamonte) y que presenten los síntomas de tos, fiebre o dificultad respiratoria deben ponerse en contacto con el 112 o con 984 100 400 el para obtener información sobre las actuaciones que han de realizar. Se insiste en que la medida más eficaz para prevenir la transmisión de los virus respiratorios, entre ellos el nuevo coronavirus, es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. También se aconseja utilizar la flexura del codo o pañuelos desechables de un solo uso para toser o estornudar.