El Gobierno estudia montar un hospital de campaña en el exterior del HUCA

18/03/2020 13:54 h

La comisión de coordinación del coronavirus en Asturias comienza a dar pasos para tratar de adelantarse al pico de la epidemia. Esa es la razón de la que haya asumido el refuerzo de los militares de cabo Noval, que se suman a los desplegados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), y también de que se esté barajando la posibilidad de montar un hospital de campaña en el exterior del Hospital Universitario Central de asturias (HUCA). Así lo ha adelantado la delegada del Gobierno, Delia Losa.

Losa ha explicado que el ejército ha comenzado a desplagarse en Asturias con dos funciones fundamentales. La primera consiste en reforzar el trabajo que están desarollando tanto Guardia Civil como Policía Nacional y las Policías Locales en materia de control de las restricciones, para hacer cumplir el estado de alarma. la segunda de sus funciones radica en apoyar a las autoridades sanitarias.

Dentro de esa segunda función, también se están dando pasos. Losa ha indicado que se está estudiando la posibilidad, «siempre en función de los que ordenen las institucines sanitarias», de organizar un «hospitalillo de campaña en las inmediaciones de HUCA para poder llevar a cabo allí labores de triaje, filtrando las personas que depsués acceden al hospitalo que se van a sus domicilios», recoge Europa Press.

La delegada también ha explicado que se ha movilizado a 60 militares del Regimiento Príncipe con sede en Cabo Noval. 30 de ellos se encuentran en Oviedo y los 30 restantes en Gijón.

Balance

El Principado registra ya un total de 242 positivos en coronavirus. Ese es el balance total registrado desde el inicio de la epidemia del COVID-19, incluido el docente del Masaveu fallecido y las curaciones. La Consejería de Salud ha explicado que ha dado un alta más. De hecho, son cuatro los asturianos que han conseguido superar la enfermedad. El balance de críticos, en cambio, sigue aumentando también. Cinco de los positivos permanecen ingresados en el UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Llamamiento

Por otra parte, en el cuarto día de confinamiento el Principado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía. Salud insiste en la necesidad de cumplir con el confinamiento aunque no haya síntomas. Insta a cumplir las medidas establecidas en el estado de alarma que suponen el confinamiento en sus casas. En particular a todas las personas que hayan estado en zonas de riesgo, especialmente en Madrid. Deberán cumplir estrictamente el aislamiento domiciliario, aunque no tengan síntomas, para evitar la transmisión del virus.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias recuerdan que las recomendaciones frente al coronavirus continúan siendo las mismas. Las personas que han viajado a alguna de las zonas consideradas de riesgo (China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y las regiones italianas de Lombardía, Veneto, Emilia-Romagna y Piamonte) y que presenten los síntomas de tos, fiebre o dificultad respiratoria deben ponerse en contacto con el 112 o con 984 100 400 el para obtener información sobre las actuaciones que han de realizar. Se insiste en que la medida más eficaz para prevenir la transmisión de los virus respiratorios, entre ellos el nuevo coronavirus, es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. También se aconseja utilizar la flexura del codo o pañuelos desechables de un solo uso para toser o estornudar.