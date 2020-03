Le llama el Ayuntamiento de Langreo: Soy de la red de ayuda a los mayores

0

Oviedo 26/03/2020 19:38 h

El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento telefónico de los vecinos mayores de 75 años que viven solos. La iniciativa del Área de Servicios Sociales, que se mantendrá mientras duren el estado de alarma y la emergencia sanitaria del COVID-19, se está cubriendo ya con la colaboración desinteresada de 60 voluntarios. Dentro del equipo se ha integrado la propia alcaldesa, Carmen Arbesús, cuatro concejales del equipo de gobierno, Patricia Fernández (Hacienda), Sara Fernández Braña (Servicios Sociales), Javier Álvarez Alonso (Urbanismo) y Melania Montes (Igualdad, LGTBI, Deportes); y uno de la oposición, Luis Fernández (portavoz C's), junto con un grupo de 15 empleados municipales y miembros de Protección Civil que realizan esta tarea además de sus otras obligaciones. El ayuntamiento ha conseguido canalizar numerosas ofertas de solidaridad de los langreanos y otros 40 ciudadanos más empezaron a hacer llamadas el pasado lunes.

La iniciativa va dirigida a mayores que no están dentro del sistema de Servicios Sociales, es decir, a vecinos que habitualmente no precisan ayuda del ayuntamiento porque no tienen dependencia y llevan vidas autónomas y que no cuentan ni con teleasistencia ni ayuda a domicilio. No obstante, en la actual situación de emergencia forman parte del población más vulnerable al que las autoridades sanitarias intentan proteger del contagio y al que se reclama que no salga a la calle. «La mayoría no están solos normalmente. No les faltan ayuda ni familia en su vida diaria. Pero con el veto a los viajes y las medidas de distanciamiento social, muchos se encuentran con que sus hijos, que a veces viven fuera de Langreo, no pueden visitarles ni echarles una mano con las compras, por ejemplo», apunta la alcaldesa, Carmen Arbesú.

Con esta red de voluntariado, el consistorio trata de asegurarse de que todas las personas mayores de 75 años censadas en domicilios donde no reside nadie más tengan acompañamiento y una persona y un número de contacto al que recurrir ante cualquier eventualidad. En esa situación se encuentran más de 1.000 personas en Langreo. Para hacer frente a ese volumen de llamadas y seguimientos, el equipo de gobierno decidió recurrir al trabajo voluntario. El protocolo que siguen en sus llamadas los voluntarios ha sido elaborado por especialistas de Protección Civil. Primero anotan y transmiten las incidencias y es el personal de Servicios Sociales el encargado de darles respuesta. Después, Protección Civil, de nuevo, colabora en la entrega a domicilio de alimentos o medicinas.

Soledad

«No han aparecido casos muy graves hasta ahora. Lo que más piden las personas mayores es que las sigan llamando mientras no puedan salir a la calle. Quieren tener a alguien con quien hablar en estos días de soledad y también saber que, si les ocurre algo, alguien se interesará por ellos o les contestará si piden ayuda», afirma la concejal de Servicios Sociales, Sara Fernández Braña. «Algunas tienen hijos y nietos con los que también hablan todos los días, pero nos hemos encontrado personas sin familia a las que no salir a la calle, a la compra, privadas de todo contacto social. Las llamaremos a diario o cada dos días, según sus demandas. También atendimos algunas peticiones de compras, incluso de ayuda para tirar la basura. En unos días tendremos datos más detallados», apunta la concejala de Servicios Sociales. Por todo ello, el ayuntamiento también hace un llamamiento a la población para que ponga en su conocimiento casos de mayores solos que puedan no figurar en los registros municipales para incluirlos en las llamadas e interesarse por su situación.

Por otro aldo, dado que la Policía Nacional ha pedido a todas las personas de edad avanzada que se protejan de timadores que intentan estafarles y sacar provecho de las actuales circunstancias, el Ayuntamiento de Langreo recuerda que todos los voluntarios se identificarán de forma clara al principio de la llamada y que, en ningún caso, se ofrecerán a acudir al domicilio de los mayores. El programa es strictamente telefónico. Además, ningún voluntario pedirá nunca dinero, información bancaria o datos personales de las personas a las que llama. Los voluntarios solo tienen acceso al número de teléfono. Si detectan cualquier necesidad, y de acuerdo con los mayores, la comunicarán a los Servicios Sociales, que serán los encargados de darle respuesta. Por todo ello, si cualquier persona mayor recibe una llamada que no cumpla esas condiciones y alguien que afirme actuar en nombre del ayuntamiento le propone visitarle en casa o cobrarle por algún servicio, debe desconfiar y denunciar esa situación a la Policía.