El Gobierno rendirá cuentas ante la Junta por el coronavirus

31/03/2020 20:37 h

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado el régimen de funcionamiento del grupo de trabajo para el seguimiento de la pandemia de Covid-19, y, en la reunión de la Junta de Portavoces, han articulado las reglas para controlar al Gobierno en esta situación con un calendario ordinario de la presencia «periódica y regular», según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. Las comparecencias del Ejecutivo serán públicas y los representantes de los grupos podrán plantear las preguntas que estimen oportunas. Todas las semanas se celebrará una comisión fija de Salud y otra de Bienestar, así como otras en función de la situación, según explicó la portavoz de IU en la Junta General del Principado, Angela Vallina. «Para esta semana, desde Izquierda Unida planteábamos que fuese la Consejería de Educación, a parte de las otras ya fijas, pero la mayoría ha decidido que sea la de Industria y que el lunes que viene sea la de Educación. Nosotros entendíamos que, en estos momentos, la preocupación de los padres por saber un poco qué va a pasar en todo este asunto, pero se ha decidido por la mayoría que sea la de Industria».

En la reunión de la Mesa de la Cámara, que ratificó el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces sobre el grupo de seguimiento, se acordó también actualizar el Plan de Contingencia para la Junta General en relación con el coronavirus, adaptando dicho Plan al Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma. Desde el PP, su portavoz adjunto, Pablo González, ha señalado que está «muy bien» la creación de este nuevo grupo de trabajo informativo pero reclama el «papel de la oposición útil». «Queremos poder tramitar iniciativas que ayuden a autónomos, a pymes, a familias, a necesitados, a enfermos, a pacientes, a todos los asturianos, y para ello no solo hay que informar sino que tenemos que tener la posibilidad de proponer y de votar», ha defendido. De este modo, piden que las decisiones que se tomen en Asturias no se adopten solo en el Consejo de Gobierno del Principado, sino también «en el ámbito parlamentario para que un millón de asturianos estén bien representados y no solamente representados por el Gobierno».

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha detallado que se prevén comparecencias de los miembros del Gobierno cada cuatro días, si bien también será posible, ha dicho, realizar convocatorias con carácter de urgencia con una antelación de doce horas si así lo requiriera la situación. Vallina ha destacado la importancia de que el instrumento habilitado por la Junta sea «ágil». «Se trata de un mecanismo para hacer frente a una situación nueva en la que el parlamento asturiano utiliza los instrumentos que tiene para adaptarse a la crisis que existe por la situación», ha declarado por su parte la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo.

Desde otros grupos han señalado la necesidad de que comparezca ante el parlamento asturiano el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Es el caso del portavoz de Vox, Ignacio Blanco. «Consideramos más que razonable que los consejeros y el propio presidente comparezca semanalmente; qué menos que dar explicación a los representantes políticos de todos los asturianos», ha señalado. Para Foro, además del presidente, es «imprescindible que comparezcan otros consejeros junto a los titulares de Salud o de Bienestar Social», como los de Agroganadería, Industria, Educación o Hacienda, «cuyas áreas deben mostrar una especial sensibilidad en la actual situación de crisis». Su portavoz, Adrián Pumares, considera que la «prioridad es superar la crisis sanitaria« y tomar medidas que permitan «minimizar los graves perjuicios que sobre la economía».