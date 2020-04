La curva del coronavirus cae en Asturias

0

Oviedo 02/04/2020 14:32 h

El jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado, Ismael Huerta, ha afirmado que el Principado empieza a apreciar los primeros indicios de un descenso en la curva de contagios del coronavirus, aunque ha precisado que esa tendencia se debe confirmar «día a día». Huerta ha explicado que, en los últimos días, ha empezado a disminuir la velocidad de nuevos ingresos por el COVID-19 y esa situación lleva a pensar que el Principado podría estar «en una buena situación». Las medidas de distanciamiento social han sido, en su opinión, uno de los principales factores que han contribuido a que la curva de nuevos casos se estabilice y empiece a descender, ya que el hecho de que los ciudadanos permanezcan en casa y se evite el contacto entre las personas «está ayudando», ha señalado.

A estas medidas de distanciamiento se suma también el trabajo de los profesionales del área de Atención Primaria ya que, según ha asegurado, son los que realizan la detección de los casos leves y hacen un seguimiento a los pacientes, a los que recomiendan que se queden en casa, lo que facilita que no se expanda el contagio. Huerta ha cifrado la tasa de letalidad en Asturias en un 4 por ciento, con una mayor predominancia de varones con más de 70 años, si bien ha incidido en que en la mayoría de los casos son personas que presentan un mayor riesgo al tener asociadas otras patologías importantes.

Las patologías están vinculadas a problemas cardiovasculares, hipertensión, enfermedades cardiovasculares crónicas y diabetes, mientras que las enfermedades crónicas pulmonares no tienen tanta relación con este riesgo de mortalidad. No obstante, el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica ha puntualizado también que muchas de las personas de más edad que se infectan hacen «cuadros leves». Mientras que en la letalidad hay una mayor predominancia de varones, Huerta ha afirmado que en el caso de los pacientes ingresados esa predominancia no está tan marcada.

Los pacientes ingresados en Asturias tienen como promedio una media de edad a partir de los 60 años y sin tanta predominancia de factores de riesgo ya que hay personas sanas que también ingresan y hacen cuadros de neumonías con buena evolución, mientras que una pequeña proporción de personas tienen que ingresar en la UCI. Asturias ha registrado hasta ayer, miércoles, 1.384 contagios por coronavirus, un 4,7 por ciento más que los contabilizados hasta el martes (62 casos más), y el número de fallecimientos se eleva ya a 69, tras seis nuevas muertes. Estos datos reflejan una ralentización de nuevos casos, que en la jornada del martes subieron en 78, el 6,6 por ciento, y un menor incremento en el número de nuevas muertes, que el martes fueron ocho, informa EFE.