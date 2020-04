Asturias roza las 10.000 solicitudes de ERTES desde marzo

Un informe destaca que se trata de la tercera comunidad con menor porcentaje de empleo paralizado por el confinamiento

El impacto en el empleo, primero de la cuarentena impuesta por el primer decreto del Estado de Alarma por el coronavirus, y después por la ampliación del confinamiento señalando el cese de actividades consideradas no esenciales, no ha sido igual en todas las comunidades. En Asturias, con un relevante peso de la industria en la economía (alrededor del 20% de PIB regional) y con factorías de sectores como el acero o la química, el porcentaje de trabajos considerados «esenciales» se encuentra entre los más altos del Estado. Con el confinamiento total, la cifra de empleos paralizados en Asturias por ser considerados servicios no esenciales ronda el 42% de la población ocupada, lo que representaría unos 162.000 trabajadores que no pueden acudir a su puesto.

