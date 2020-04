Once planes para aprovechar la Semana Santa en casa

0

En esta Semana Santa tan particular que nos va a tocar vivir a todos los asturianos, y españos en general, los planes serán diferentes. Antes, las quedadas consistían en un aperitivo con familia y amigos, para acabar viendo las diferentes procesiones de las cofradías a lo largo y ancho del Principado. Ahora, tras más de tres semanas de confinamiento, las ideas comienzan a escasear y las películas y series de las diferentes plataformas, a cansar. Por ello, os traemos una lista de planes diferentes que diferentes organismos y/o personas han planificado para este puente de «vacaciones», que sin duda recordaremos siempre.

Procesiones y celebraciones online. Para aquellos devotos que no quieran perder la oportunidad de vivir la Semana Santa, aunque este año tendrá que ser un poco diferente a lo habitual, varias cofradías subirán vídeos de. La Real Cofradía de la Soledad y de la Santa Vera Cruz Avilés está intentando promover el montaje de un vídeo recopilando videos y fotografías de todas aquellas actividades relacionadas con la Semana Santa y la Cofradía. La idea es subirlo a las redes sociales y que permita reforzar el sentimiento de unión entre todos los cofrades el próximo Viernes Santo. Por su parte, desde el canal de Youtube del Santuario de Covadonga se emitirán los oficios del Triduo Pascual, presididos por el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes. El Jueves Santo tendrá lugar la celebración de la Cena del Señor, a las 17.00 horas. A la misma hora de mañana, Viernes Santo, se celebrará la Pasión del Señor. El Sábado Santo, a las 20.00 horas, la Vigilia Pascual. Y el día 12, Domingo de Resurrección, se oficiará a las 11.00 horas de la mañana.

Visitas a museos. El Museo Bellas Artes de Asturias desde hace un par de semanas, bajo el lema #quedARTEencasa acerca algunas de las obras maestras de la colección del museo a través de su Instagram. Sorolla, Luis de Morales o el asturiano Juan Carreño de Miranda son algunos de los nombres escogidos para mostrar sus obras, explicadas o bien con texto en el título de la publicación o bien mediante un vídeo en InstagramTV, en la propia cuenta de la institución. Además, si entre tus planes estaba visitar otras ciudades para descubrir las obras de arte de sus museos, el Louvre o El Prado son dos ejemplos claros de museos que tienen en su página web tours virtuales e instantáneas de sus obras.

Sesión de cine. Si estás cansado de buscar en las diferentes plataformas películas o series para ver, SACO en casa te facilita el trabajo. Durante varios días de esta Semana Santa poco vacacional, el festival online proyectará un total de ocho películas que se complementan con bandas sonoras creadas por varios músicos asturianos, como son Sonsoles Rodríguez, Xaime Martínez, César Latorre, María Cueva, Pablo Canalís, Jacobo de Miguel y John Falcone. Estos pases se estrenan cada día a las doce de la mañana en el canal Vimeo de Saco entre el 6 y el 12 de abril.

Música, maestro. Si te gusta la música de los grandes autores, como Schubert, Strauss, Puccini o Bach, la orquesta Oviedo Filarmonía trae ocho vídeos que tanto los músicos como el director, Lucas Macías, han interpretado desde sus casas. Concretamente, el sábado 11 de abril, a las 19.00 horas, la orquesta deleitará a los espectadores virtuales con una sesión de música klezmer. Además, el espectáculo continuará, fuera de Semana Santa, los días 13, 15, 17, 19 y 21 de abril. El calendario completo lo puedes seguir desde su página web.

Otras melodías. Si buscas otros estilos musicales, también hay un espacio para ti. «Confinados Afinados» te espera, desde el jueves santo, y durante los siguientes nueve días, para traerte conciertos de músicos populares asturianos o residentes en Asturias. Cada artista interpretará una canción propia y una versión de alguna otra que les sea significativa. Todos los días será a las 17.00 horas de la tarde. Los músicos Pablo Moro, Rita Ojanguren, Héctor Tuya, Delagua, Toli Morilla, Cristina Gestido, Pauline en la Playa, Alberto & García, Alfredo González, Marisa Valle Roso, Muñeco Vudú, Vaudí, Sandra Estrada y Rafa Tarsicio protagonizarán un primer bloque de este ciclo musical que homenajea a Leonard Cohen y a la música de autor.

Artes escénicas. A partir del viernes a las 19.00 horas, se proyectarán actuaciones de diversas compañías de teatro asturianas, monólogos de cómicos como Joaquín Pajarón y una selección de circo y malabares. Esta programación teatral o de artes escénicas que se ha bautizado «Arriba el salón», contará con la participación de las siguientes compañías y cómicos: Joaquín Pajarón, Tragaluz con «Títeres», Tassis con «Danza», Sergio Gayol y Circo y malabares.

Folixa online. Desde «Que Nun Apare» (QNA), han organizado una fiesta en su página de Facebook, que comenzaba el Miércoles Santo, y se alargará hasta el Domingo de Resurrección. La asociación ha unido la música, la poesía e incluso la cocina en cinco días llenos de actividades con grandes profesionales. Caravan Queen, Diego Nieto, Latxusma, Jandro, Liborio LK, DJ Rufo, Chip Douglas, La Ziega o El Corrector, son algunos de los nombres que suenan en el cartel de «QuareNtenA».

Lecturas. Los más pequeños de la casa, incluso aquellos que aún no han aprendido a diferencias las letras sobre el papel, pueden disfrutar de los cuentos contados por David Acera. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12.30 y hasta nuevo aviso, ofrecerá un cuento diario para niños «de 4 a 104 años (año arriba, año abajo)», asegura el propio Acera en su cuenta de Facebook, donde realiza los directos. Además, los no tan niños pueden seguir decenas de lecturas de escritores de todo tipo. Pueden decantarse por la novela policiaca, de la mano de la ovetense Ana Lena Rivera, o por la novela literaria de Laura Castañón, para luego poder seguir sin perder detalle, a partir del 20 de abril, las «Tertulias de Salón», que se llevarán a cabo entre periodistas y escritores, entre ellos, estas dos asturianas. Además, la plataforma E-biblio de la Red de Bibliotecas de Asturias ofrece más de 2.500 títulos para préstamo digital. Solo se necesita tener nº de carnet de la biblioteca y registrarse.

Cocinar. Es tiempo para dedicar a los hobbies caseros, y por qué no a mejorar. Elaborar nuevas recetas bajo las directrices de diferentes páginas web es una opción más que interesante para poder degustar con la familia los nuevos platos de los cocinitas de la casa. Si no tienes ideas, y quieres seguir mejorando como chef, «Gijón a la carta» está totalmente comprometido con la causa. Sirven cada día una jugosa receta ofrecida, generosamente, por chefs de restaurantes de la ciudad. Es el particular homenaje que la ciudad quiere rendir a sus hosteleros, que no están pasando por su mejor momento. Arroz con almejas, merluza a la sidra, pastel de morcilla asturiana, risotto de conejo y setas o croquetas, son algunas de las recetas que ya están en la web, de la mano de grandes chefs asturianos. Ahora, puedes intentar convertirte en uno de ellos, y si no, al menos disfrutar de alguna de las comidas.

Deporte. Nunca es tarde y menos en cuarentena para comenzar a hacer deporte. Entre la multitud de vídeos que recorren la red, el asturiano Javier Ordieres, que entrena a corredores de montaña, sube a Youtube e Instagramn rutinas para no atrofiarse en estos días. Son ejercicios con rutinas más generales, aplicables tanto a deportistas como a aquellos que simplemente quieren «mantenerse en forma», y actividades sin materiales, que se pueden hacer simplemente con una esterilla o sobre una alfombra.

Para los más pequeños. Pocas son siempre las ideas, aunque parezcan abundar, para entretener a los más pequeños. Y es que se aburren rápido de pintar, colorear, hacer puzles o jugar con un globo por el pasillo. Quieren salir y no se puede. Por ello, Gijón ha puesto en marcha «Nenas y nenos», una sección para que los jovencitos de la casa puedan «interactuar», desde la distancia y sin salir de casa, con otros que se encuentran en la misma situación enviando sus manualidades, fotos y vídeos, e incluso proponiendo juegos y dando consejos para que su encierro sea más llevadero.