Siero y Langreo se reinventan: los Güevos Pintos serán sobre lienzo

Redacción 09/04/2020 18:18 h

El coronavirus ha provocado la suspensión de las numerosas fiestas de las que goza el Principado. Ante la prohibición, toca reinventarse. Es lo que ha hecho precisamente Siero con su famosa fiesta de los Güevos Pintos. La concejalía de Festejos, Ferias, Mercados y Venta Ambulante, ha decidido poner en marcha un concurso de pintura para festejar, de una manera diferente, el día -que se celebraría el próximo martes, 14 de abril-. El certamen está dirigido a los pequeños del concejo o escolarizados en Siero. La técnica de la pintura será libre y la temática tiene que estar relacionada con la festividad, declarada de interés Turístico Nacional desde los años 60 del siglo pasado.

«La idea es que todos los niños y niñas que quieran sumarse a la conmemoración de los Huevos Pintos, expongan sus obras en las ventanas de sus casas», ha explicado la concejala de Festejos. Además de decorar así los cristales a la calle, aquellos pequeños que quieran, una vez levantado el confinamiento, podrán presentar sus obras al Servicio de Promoción Económica del ayuntamiento, para su valoración por un jurado. Las bases con todos los detalles están disponibles en la web municipal.

Por su parte, Ciudadanos lamenta que el concurso no sea «cien por cien telemático». «Festejos se olvida del Estado de Alarma al no convocar un concurso cien por cien telemático como propusimos», ha criticado concejala del grupo naranja Mapi Madrid. Además, ha añadido que «nos apena que no haya implicado en el concurso al comercio local, cuando Ciudadanos había propuesto que se hiciera entrega a los ganadores de vales canjeables en el comercio de proximidad, uno de los sectores más golpeados en esta crisis sanitaria, social y económica».

Langreo también encuentra una alternativa

El ayuntamiento de Langreo pide a sus vecinos que, a pesar de no poder salir a la calle, no dejen de decorar sus huevos. «Este año no podemos sacar los Huevos Pintos a la calle, pero eso no quiere decir que no podamos pintarlos y compartirlos con los demás», escriben en su muro de Facebook. Piden a la ciudadanía que se anime a enviarlos al ayuntamiento. Todo el que quiera participar tiene hasta el domingo por la noche para mandarlos. La próxima semana, coincidiendo con la festividad, «abriremos un escaparate para que todo el mundo pueda ver lo bien que lo haces» en su cuenta de Facebook.