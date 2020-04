Detenido cuando paseaba por La Felguera pese a la orden judicial de entrada en prisión

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 10/04/2020 15:04 h

La Policía Local de Langreo detuvo a un hombre que tenía pendiente una orden judicial de busca y captura para su entrada en prisión, que paseaba por La Felguera con otro hombre, que resultó ser su hijo. La detención se produjo hacia las 16.30 horas del jueves en la calle Alfonso Argüelles de La Felguera, cuando una patrulla localizó a dos hombres que caminaban juntos incumpliendo la disposición que establece que, durante el estado de alarma, las personas que salgan a la calle deben ir solas salvo si acompañan a otras con problemas de movilidad. Al acercarse e identificarlos, comprobaron que eran padre e hijo y que el mayor de los dos tenía pendiente una orden judicial de detención e ingreso en prisión, por lo que procedieron a ejecutarla.

Esta fue una más de las actuaciones que realizó la Policía Local de Langreo ayer, día de Jueves Santo, en las que identificó a 33 personas en las vías públicas del concejo para hacer cumplir claramente los términos del Real Decreto 463/2020, que establece el estado de alarma. Los agentes decidieron proponer sanciones contra ocho de ellas. Los gobiernos de España y del Principado han realizado llamamientos en los últimos días para que la población no relaje las medidas de confinamiento a pesar de la mejora en la contención de la pandemia del coronavirus.

Como sucede en el resto de Asturias, la Policía langreana mantiene unos controles intensos sobre los vehículos que circulan por el concejo para asegurarse de que cumplen los términos del Real Decreto y que sus ocupantes no hacen desplazamientos no esenciales ni se dirigen a segundas residencias para los días festivos de la Semana Santa. Los agentes dieron el alto ayer a 29 conductores para comprobar los motivos de sus viajes. Las inspecciones se extendieron también a los autobuses. Su objetivo es comprobar que los transportes públicos respetan las distancias mínimas de seguridad entre sus usuarios. Desde el comienzo de la aplicación del Real Decreto, el balance total en Langreo arroja tres detenidos (el de ayer no computa en esta cuenta porque no está relacionada con la aplicación del estado de alarma) y 197 personas para las que se proponen sanciones.