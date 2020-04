Asturias registra un repunte de casos nuevos y un recórd diario en fallecimientos por coronavirus

0

09/04/2020 22:02 h

La mejoría se estanca. En las últimas 24 horas, Asturias ha registrado un repunte de casos nuevos de COVID-19 y su máximo de muertes en un solo día, con un total de once. La última actualización de la Consejería de Salud acaba con tres jornadas consecutivas de datos positivos en los principales indicadores. El único que no ha estado nunca bajo control ha sido, precisamente, el de la mortalidad, con una especial incidencia entre los usuarios de residencias de ancianos. No ha registrado mejorías ni siquiera puntuales.

La epidemia del nuevo coronavirus en Asturias a día de hoy, 9 de abril, deja un número total de casos de 1.799, 62 más que ayer, miércoles. Esto implica que se ha duplicado el balance de los tres últimos días que fluctuaban en torno a los 30 nuevos positivos al día. De esos 1.799, permanecen activos 1.306, es la cifra resultante de restar los fallecidos y los curados. Las curaciones siguen certificándose a buen ritmo pero también pero los datos de este jueves han sido peores que en las jornadas precedentes. Se han registrado 32, frente a 50 y 46 de martes y miércoles, respectivamente. Se puede decir que en la región ya hay un total de 372 asturianos que han superado la enfermedad.

Pero lo peor son los fallecimientos. El récord anterior estaba en diez diarios, cifra que se alcanzó el lunes, 23 de marzo, y también el pasado lunes, 6 de abril. La jornada se cierra hoy con once. Esto significa que el COVID-19 ya se ha cobrado 121 vidas en el Principado. El volumen de pacientes que permanecen graves apunta a que todavía podría seguir en niveles elevados más tiempo.

Los hospitales son los que hoy han trasladado noticias más positivas. En su caso, la mejoría se confirma, aunque en pasos muy cortos. La cifra de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos se mantiene en 65. No ha bajado pero, al menos, no ha crecido, como sí ha pasado con los casos nuevos. En cuanto, a los enfermos que permanecen en planta, son cuatro menos que el miércoles. La cifra total, sumados todos los complejos hospitalarios, asciende a 346.

Por su parte, el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) sigue trabajando a un gran ritmo, Desde el inicio de la epidemia ha procesado 20.409 muestras para determinar por PCR el COVID-19. Si el laboratorio necesita refuerzos, Asturias los tiene. Si Salud quisiera hacer más pruebas del nuevo coronavirus a la población podría hacerlo sin tener que recurrir ni a los test rápidos ni tampoco a instalaciones situadas en otras comunidades. Al menos, cinco laboratorios cumplen los requisitos técnicos y de bioseguridad para realizar el diagnóstico microbiológico. Dos son públicos y tres privados. Los dos equipamientos públicos son los del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (Ispa), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida), y los tres privados, el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (Imoma), La Fundación Vega y el centro de I+D de Arcelor. Además, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Oviedo también disponen de laboratorios con capacidad para hacerlo, gestionados desde la Administración central. Uno de ellos es, por citar un ejemplo, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (Ipla). Tan solo sería necesario conseguir la acreditación del Instituto Sanitario Carlos III.

Balance residencias

Más casos nuevos y más mortalidad. El coronavirus continúa causando estragos en los centros geriátricos del Principado. Solo en las últimas 24 horas, se han confirmado 38 positivos más entre los residentes, nueve en centros públicos y 29 en privados. En total, la cifra de casos asciende a 320. Entre las plantillas, la situación parece más contenida. El número global es muy inferior y el de nuevos casos también. Hoy jueves, se han confirmado uno en las residencias del ERA y tres en las privadas. Con estos cuatro, ya son 149.

Los datos de fallecidos son todavía más duros. El COVID-19 se ha cobrado 55 vidas en las residencias, lo que supone casi el 50% del total de muertes por esta enfermedad producidos en Asturias. 36 se han registrado en usuarios de alojamientos públicos, 20 de ellos en Grado, siete en Palacio de El Villar, 4 en Santa Teresa, 3 en el Naranco, una en Clara Ferrer y una también en Arriondas. Las 19 restantes corresponde a residentes de centros de gestión privada.

En este momento de la epidemia, ya se puede hablar de curaciones también en geriátricos. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha confirmado que 58 residentes y 9 profesionales del ERA han superado la enfermedad. Lo mismo ha sucedido con 5 residentes y 2 profesionales de las privadas.

El caso de Grado

El Principado acaba de confirmar también un total de 43 curaciones vinculadas al centro de grado, que se suman a otras tres anunciadas hace unos días. El servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, en coordinación con el departamento de Derechos Sociales y Bienestar, ha tomado muestra a todos los residentes y ha constatado la recuperación de 32 mujeres y 11 hombres, con edades comprendidas entre los 62 años y los 99 años.