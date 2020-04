Así se recuperarán en Asturias las horas perdidas en la construcción

Los sindicatos vigilan el cumplimiento de los protocolos de protección en Asturias en la vuelta a la actividad del sector tras las dos semanas de parón de las actividades no esenciales

Este lunes 13 de abril tendría que haber sido festivo para el sector de la construcción en el Principado de Asturias. Sin embargo, muchas empresas de este ámbito decidían retomar la actividad esta jornada y obviar la festividad para recuperar un día del permiso retribuido recuperable decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez que empezó a contar el 30 de marzo con el objetivo de parar toda actividad que no fuera esencial. No obstante, no ha sido, ni mucho menos, una vuelta a la normalidad, ya que en esta vuelta al trabajo las medidas de protección individual y la distancia de seguridad entre trabajadores es lo que ha tenido que imperar. Vigilantes se han mantenido, por tanto, los sindicatos regionales en que las empresas cumplieran los protocolos, ya que si bien les parece adecuada la reactivación del sector, desde ambas organizaciones se antepone «la prevención y la salud».

