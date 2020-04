El Principado aumentará la actividad sanitaria al reducirse la presión en las UCIS

0

16/04/2020 21:54 h

La presión en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales asturianos ha disminuido y, en principio, ya no hay riesgo de que el número de respiradores no fuese suficiente. Al mismo, tiempo el número de pacientes en planta está bajando, al registrarse más altas que casos nuevos. Esto significa que el Principado ya está pensando en centrar sus esfuerzos en otros puntos críticos, aunque sin bajar la guardia. Esto se traduce en recuperar la actividad sanitaria, que en estos momentos está reducida al mínimo, con la atención no demorable. Esto significa que se han realizado operaciones vitales en diagnosticados con cáncer o trasplantes de órganos vitales y que se han hecho pruebas diagnósticas inaplazables. Pero ahora toca, según ha explicado el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, «retomar la mayor normalidad posible».

No ha precisado mucho más. No ha explicado ni qué tipo de pacientes ni qué patologías serán prioritarias en esa recuperación de la actividad sanitaria ordinaria, al margen del COVID-19. Tan solo ha señalado que se trabaja para crear circuitos independientes, uno para los pacientes con el nuevo coronavirus y el personal que los atiende, y otro para todos los demás. Esos circuitos independientes, que ya se han probado en la actual estructura, se montarán tanto en Atención Primaria como en Especializada, ha explicado el consejero, por lo que parece que ese regreso de la actividad ordinaria se hará a todos los niveles.

Será un proceso paulatino. Eso sí lo ha aclarado. «Recuperar cierta normalidad no quiere decir que habrá una atención normalizada», ha explicado, preocupado porque las buenas noticias no supongan una relajación total. Existe riesgo de que se produzcan rebrotes y así lo ha reconocido, por lo que ha puesto mucho énfasis en la planificación.

El consejero ha realizado estas declaraciones al término del consejo interterritorial celebrado hoy, en una comparecencia telemática en la que también han participado el director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, Sergio Valles, y el coordinador del Observatorio de la Salud, Mario Margolles. Los tres han defendido la buena evolución de la epidemia del coronavirus en Asturias, la reducción de la presión asistencial, la gestión realizada en las residencias de la tercera edad, de manera conjunta con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y su intención de seguir realizando pruebas para conocer la dimensión exacta de la epidemia.