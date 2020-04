Inquietud entre los universitarios: el lunes sabrán si los exámenes son online o presenciales

0

La Voz de Asturias MARIA DIAZ

Oviedo 17/04/2020 19:35 h

Los estudiantes de la Universidad de Oviedo sabrán el próximo lunes qué profesores realizarán exámenes telemáticos y cuáles presenciales. Las asambleas de estudiantes y el Consejo de Estudiantes presionaron al rectorado antes de Semana Santa para que los profesores comunicasen por escrito cómo iban a ser evaluados los alumnos. Según ha manifestado el presidente del Consejo de Estudiantes, Angel Caraduje, como órgano de representación estudiantil se pusieron en contacto con el rectorado y «fijaron como fecha máxima que el 20 de abril tenían que los alumnos saber cómo iba a ser el examen dado que no es lo mismo prepararlo si es presencial o no». Además, exigieron que se comunique por escrito y por correo electrónico para que quede constancia de la fórmula elegida debido a la cercanía del período ordinario de exámenes que se abre el 13 de mayo y se cierra el 2 de junio. Por ello, cada profesor deberá comunicar a su alumno cómo realizará la prueba.

La incertidumbre sobre la celebración de la evaluación del trimestre fue una de las principales preocupaciones de los estudiantes cuando, tras la aparición del coronavirus, la Universidad de Oviedo anunció que se completaría el curso de forma no presencial. La ansiedad generada se demostró en las más de 4.500 encuestas recogidas por las asambleas a través de las redes sociales. Además las asambleas y el Consejo de Estudiantes realizaron una labor de asesoría por el grado de descontento que existe de cómo se gestionó este tema desde la Universidad de Oviedo y desde el Ministerio de Universidades. Desde las asambleas de estudiantes exigieron la modificación de los métodos de calificación y que se cuente con los alumnos para tomar una decisión dada la preocupación por la falta de medios o la carga de trabajo desigual entre profesores de una misma asignatura.

En relación a cómo está cumpliendo el profesorado con la docencia online, Angel Caraduje explica que «hay de todo». Señala que algunos profesores están dando el 200% y que otros «les está costando adaptarse de pasar de un mundo presencial al mundo telemático». En ese sentido, el presidente del Consejo de Estudiantes explica que se les censura que critiquen a aquellos profesores que no están poniendo todos los medios necesarios para la docencia online cuando otros «realizan una labor extraordinaria» pero, advierte, que para hacer alabanzas hay tiempo mientras que «el tiempo para quejarnos de los que no cumplen se agota porque estamos a menos de un mes de los exámenes». Por ello, señala que siempre estarán velando porque cualquier cambio no vaya en contra del estudiante.