Barbón es favorable a la salida progresiva de los niños a la calle

Oviedo 18/04/2020

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado que el Gobierno regional está trabajando para contar con su propio plan de salida del confinamiento y se ha mostrado partidario de buscar fórmulas para que los niños puedan salir a la calle, cuestión que trasladará mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En rueda de prensa, Barbón ha avanzado que se creará una comisión política presidida por el vicepresidente, Juan Cofiño, unida a la técnica que ya está en funcionamiento, para trasladar al Ministerio de Sanidad su postura sobre el proceso de desescalada de manera que se pueda iniciar de «forma controlada» y «con todas las garantías».

«Existe una necesidad de que, si la desescalada se afronta como algo progresivo, se estudie de qué forma los niños y niñas puedan salir a la calle para tener un crecimiento sano. Es una de las cuestiones que más me preocupan», ha apuntado en respuesta a los medios de comunicación. En este sentido, ha dicho que se estudiará la posibilidad de que en ese proceso los comercios «con determinadas dimensiones» en los que se pueda controlar su aforo puedan ser los primeros en reiniciar su actividad, aunque ha recalcado que toda idea en este sentido «es prematura».

«Más que por sectores, la clave puede estar en las dimensiones de los negocios», ha apuntado antes de recordar que esta cuestión debe ser «extremadamente analizada» y será el Gobierno de España el que decida en coordinación con las comunidades autónomas. Respecto a la realización de algunos pilotajes en zonas localizadas para testar las medidas de desescalada del confinamiento, ha comentado que está en proceso de estudio y ha añadido que podrían ser, además de locales, comarcales o incluso provinciales. No obstante, ha querido añadir que todos estos planteamientos no serán «fáciles», dado que no hay ejemplos «de éxito». En relación a la actividad turística, ha defendido que la idea del Principado es potenciarla dentro de la región de cara a reactivar el consumo interno, informa EFE.

Control en residencias

Por otro lado, Barbón ha asegurado que se analizará «al conjunto de trabajadores y residentes» de las residencias asturianas, ahora que la presión en los hospitales es menor. Hasta hoy, ha indicado, se han realizado más de 5.500 análisis tanto a personal sociosanitario como a residentes. Esto responde a la intención del Ejecutivo de «centrarse de lleno» en las residencias, al ser sus usuarios el colectivo «más vulnerable» en esta crisis. Al entender que las residencias de mayores son «el actual campo de batalla», después de haber superado el colapso sanitario y el desabastecimiento de material de protección, el Gobierno asturiano «intensificará más» las medidas en estos centros.

Por ahora, ha indicado el presidente, ya se ha analizado a la totalidad de residentes y personal sociosanitario en varias de las residencias asturianas, aunque hacerlo en la totalidad de centros «llevará semanas». Además se ha nombrado a un responsable sanitario en cada área sanitaria para supervisar las residencias de ancianos. Hasta ahora, 61 residencias han sido intervenidas por la Consejería de Salud y seis han sido medicalizadas debido a la propagación del virus entre residentes y personal.

Barbón ha comparecido en una rueda de prensa telemática el día después de que se registrara en Asturias el récord de fallecidos en 24 horas, con 13 decesos, cuatro de ellos entre usuarios de residencias. Ha querido en este sentido trasladar su «abrazo» a los familiares de los fallecidos, y ha destacado que esta cifra «no es menor» aunque en otras autonomías se registren más fallecidos día a día. «No son números, supone vidas rotas y familias con dolor», ha abundado.

Ante la elevada cifra de fallecidos en residencias --103 según el último recuento oficial de las 17.00 horas de este viernes--, ha reconocido que el Gobierno ha cometido «errores», aunque «desde el principio» trataron de tomar medidas para evitar la propagación en estos centros. «Cuando pase esta crisis tendremos que sacar un manual de instrucciones, un proyecto de respuesta para futuras pandemias, porque habrá más, y tendremos que sacar lecciones de la propia experiencia», ha añadido.

Por otro lado el presidente ha asegurado que el Gobierno asturiano «no tiene constancia» de haber recibido mascarillas defectuosas. «Cuando pase todo esto los gobiernos tendrán que analizar con rigor las medidas adoptadas, porque todos hemos cometido errores», ha subrayado, porque «todos han pecado de exceso de confianza», informa Europa Press.