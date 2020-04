Asturias estudia dejar salir para hacer deporte y atender la huerta

0

Oviedo 19/04/2020 16:05 h

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado este domingo que la comunidad está en condiciones de iniciar un proceso de desescalada «distinto» al de otros territorios del país y también se ha mostrado partidario de estudiar la posibilidad de regular salidas para hacer deporte. Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo asturiano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión telemática que han mantenido junto al resto de presidentes autonómicos, un día después del anuncio de la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, una decisión que Barbón ha respaldado.

«Creo que Asturias está en condiciones de iniciar un camino de desconfinamiento distinto, que no tiene porque ser homogéneo en el conjunto del Estado», ha puesto de manifiesto sobre una desescalada que, en todo caso, será «muy gradual», «muy lenta» y «controlada». Barbón ha defendido que, además de permitir las salidas a los niños, lo que ha considerado una «buena noticia», se puedan regular aquellas para hacer ejercicio y para atender la huerta, «algo muy típico de Asturias», asuntos que se están estudiando y se encuentran en una fase «muy inicial».

El presidente asturiano, que ha vuelto a mostrarse partidario de articular procesos distintos de desconfinamiento por territorios controlando los desplazamientos entre ellos, ha afirmado que la decisión corresponderá finalmente al Ministerio de Sanidad para que se ejecute «con todas las garantías».

En relación al ingreso mínimo vital en el que trabaja el Gobierno de España, Barbón ha incidido en la necesidad de que salga adelante y ha pedido la colaboración del Ejecutivo para «articular la transición» de esas rentas que algunas comunidades autónomas tienen, como el salario social en Asturias, hacia esa nueva prestación estatal. Según ha dicho, el objetivo es «no dejar sin atención» a las personas que actualmente reciben las ayudas autonómicas. Por otro lado, ha reclamado la elaboración de un protocolo nacional para dar respuesta a la problemática que están sufriendo las residencias de mayores y ante las cuales el Principado está actuando para «dar la respuesta más contundente».

Sobre los pactos de reconstrucción del país, ha dicho que en Asturias esa cuestión se toma «muy en serio», por lo que se ha pedido al conjunto de fuerzas políticas, agentes sociales y otros colectivos que realicen sus propuestas para recoger «el sentir comunitario» de la región. «La batalla sanitaria no está ganada, no podemos bajar la guardia y quedan semanas duras», ha recalcado antes de destacar, no obstante, que «empezamos a ver luz al final del túnel», informa EFE.