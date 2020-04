La Universidad retrasará los exámenes presenciales que serán en un bajo porcentaje

0

21/04/2020

Tan solo 9 centros de los 21 de la Universidad de Oviedo han respondido cómo harán la evaluación final de ese curso, alterado por la propagación de coronavirus y el cierre de las aulas físicas, con la prolongación del mismo a través de la teledocencia. El plazo para que los profesores dijeran cómo iban a evaluar a sus alumnos expiró ayer, día 21 de abril. Sin embargo, en un comunicado de la Universidad de Oviedo, se explica que a través de los Vicerrectorados de Organización Académica y de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa se ha recibido hasta el momento información de 9 de sus 21 centros sobre las opciones de evaluación final del curso 2019-2020 y confía en que a lo largo de esta semana se disponga de toda la información.

En lo que respecta a los grados, la universidad señala que se han introducido adendas a las guías docentes en 800 asignaturas. De ellas, 722 (el 92,3 por ciento) permiten una evaluación no presencial, mientras que 60 (el 7,6 por ciento) han considerado imprescindible la evaluación presencial. En el caso de los másteres, han sido 358 las asignaturas que han introducido adendas a sus guías docentes. De ellas, 346 (el 96,3 por ciento) permitirán la evaluación no presencial, mientras que 13 (3,6 por ciento) han considerado imprescindible mantener la evaluación presencial.

En cuanto a la información al estudiantado, la coordinación de las asignaturas ha comunicado los casos de evaluación no presencial y una mayoría de aquellos casos en los que la evaluación presencial se considera imprescindible. Para estos últimos casos y para aquellos en los que no se ha comunicado el modo de evaluación, los exámenes no tendrán lugar en las fechas previstas en el calendario vigente, retrasándose estas a un calendario extraordinario que el Consejo de Gobierno deberá aprobar y que no deberá extenderse más allá del 31 de Julio.

La universidad se compromete a que el estudiantado recibirá cumplida información sobre las adendas a las guías docentes, así como sobre las fechas previstas de examen, a través de la web en los espacios relativos a cada titulación. Esta información estará también disponible en la plataforma SIES, una vez que el vicerrectorado disponga de la información de todos los centros. Por otro lado, la institución ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará el 24 de abril a las 10:00 horas, a través de la plataforma Microsoft Teams, para la aprobación del acuerdo por el que se adoptan medidas para la adaptación de la actividad docente universitaria en el curso 2019-2020 a la crisis sanitaria derivada del COVID -19.

Por su parte, las asambleas de estudiantes en un comunicado critican a parte del profesorado que se opone a los exámenes online por miedo a que los estudiantes copien. Les recuerdan que «no son delincuentes» y que cuando pensaban que se debía al desconocimiento de cómo ajustar o realizar los mismos por vía telemática, una parte del profesorado han centrado sus esfuerzos «más en poner en duda la posible actuación del alumnado y contrarrestarla que en garantizar un modelo de evaluación que se adecue realmente a la situación y necesidades del alumnado, que permita observar si se han adquirido las competencias y conocimientos necesarios y que sirva para observar la evolución del alumnado».