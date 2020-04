El Gobierno llevará a la Junta una ley para poder adaptar el presupuesto a la pandemia

0

22/04/2020 11:02 h

El Gobierno regional baraja llevar a la Junta General un proyecto de ley para llevar a cabo todas las modificaciones presupuestarias que necesita acometer para modificar el presupuesto vigente y adaptarlo a las necesidades de gasto derivadas de la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Según ha señalado la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, durante su comparecencia ante el grupo de trabajo parlamentario constituido para hacer un seguimiento de la crisis sanitaria, esta posibilidad deriva de las limitaciones que tiene el Gobierno para modificar unas cuentas aprobadas por ley en la Cámara autonómica.

Por el momento, ha apuntado, el Gobierno, tras verse obligado a afrontar un gasto no previsto cifrado por el momento en 54 millones de euros y ante las perspectivas de un cambio «radical» en sus previsiones de ingresos, ha pedido a las distintas consejerías que analicen qué créditos pueden liberar para atender las necesidades de los departamentos que enfrentan directamente la crisis: sanidad, bienestar social y economía.

«Hacer esto no es sencillo ni agradable», ha subrayado la titular de Hacienda.

Aunque el Ejecutivo estudia la posibilidad de aplicar algunos beneficios fiscales destinados a quienes se han visto afectados por la pandemia, que deberían ser aprobados por la Junta, la consejera ha incidido en que no se plantea modificar «sustancialmente» el sistema tributario vigente en Asturias y ha eludido referirse a ningún impuesto concreto como el de sucesiones o el transmisiones sobre el que se pudieran adoptar medidas.

El Principado, ha asegurado, no tiene actualmente tensiones de tesorería pese a la «difícil» situación actual en la que, además, se ha optar por adelantar liquidez a los grupos más vulnerables como el adelanto del pago del salario social y de las entregas a los ayuntamientos para costear servicios sociales.

Tras recordar las medidas tributarias ya adoptadas -el aplazamiento durante seis meses del pago de los impuestos gestionados por el Principado para autónomos, pymes y microempresas-, Cárcaba ha recordado que el 13 de abril se dirigió al Ministerio de Hacienda para que aclare formalmente cuál es el escenario de estabilidad presupuestaria (déficit, regla de gasto y deuda) sin haber obtenido respuesta todavía.

No obstante, ha admitido que las decisiones que en ese ámbito tome el Gobierno central estarán marcadas por lo que se decida en la UE y ha subrayado que «las recetas no pueden pasar por mas austeridad» sino por unas reglas «flexibles y adecuadas» a la situación que sirvan para reflotar la economía «y no dejen a nadie en el camino»; informó EFE.