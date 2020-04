Desde el 2 de mayo se podrá salir a hacer deporte o pasear con las personas con las que se conviva

0

Redaccion 25/04/2020 21:15 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que si las salidas con niños y niñas menores de 14 años no provocan un aumento de contagios, a partir del 2 de mayo los ciudadanos podrán salir a hacer deporte y dar paseos.

Sánchez, en una comparecencia desde el palacio de la Moncloa, ha pedido a las familias que a partir de este domingo, cuando un adulto salga a la calle con los más pequeños y dentro de las condiciones establecidas, actúe con responsabilidad y con «la máxima seguridad».

Cumplir tales requisitos «a rajatabla» es «importantísimo» para que no se contagien quienes salgan y, así, no contagien a los demás. El presidente ha dejado claro que si esta «prudencia» queda corroborada, algo de lo que no tiene duda, según ha dicho, habrá sucesivas medidas de alivio, y una de ellas será que a partir del 2 de mayo, si la propagación sigue contenida, se podrá salir a hacer actividades físicas y a dar paseos.

Asimismo, ha anunciado que el martes llevará al Consejo de Ministros el plan de desescalada, que será realizada de forma «gradual, asimétrica y coordinada» a partir del mes de mayo y sobre la máxima de la «prudencia».

Este plan estará basado en el criterio de los expertos, y ha hecho hincapié en que será el Gobierno el encargado de «pilotar esa transición hacia la nueva normalidad». La desescalada del confinamiento por la pandemia de la COVID-19 será «gradual, asimétrica y necesariamente ordenada» en toda España por «un cuadro de mandos» coordinado por el Ejecutivo en función de «criterios objetivos».

«No vamos a recuperar de golpe toda la actividad y la movilidad, sino por etapas», ha señalado el jefe del Ejecutivo, quien además ha especificado que esta transición se realizará a diferente velocidad en función del territorio.

La «máxima coordinación» para ello, ha dicho, dependerá de un cuadro de mandos guiado por «marcadores de orden cuantitativo y cualitativo que serán accesibles al público para que desde cualquier parte se puedan conocer los criterios objetivos que fundamentan las decisiones hacia esa nueva normalidad», informa Efe.