El PP pide reabrir la caza en Asturias durante el estado de alarma

El hombre asegura que la poca iluminación de la zona provoca que este tipo de incidentes

El ovetense Rubén Faya Perez sufrió un accidente en la entrada de Oviedo por la Plaza de Castilla, al cruzarse en su camino un jabalí que provocó que su coche quedase totalmente destrozado. Asegura que el problema viene dado por la escasa iluminación de la zona y el poco cuidado de las carreteras por parte de los gobiernos, tanto central como el del Principado. En una carta remitida a este medio explica cómo ha sido su experiencia.

«En estos momentos en los que aún estoy en caliente, empezando a enfriar y notando pequeñas molestias en la zona cervical, supongo que del susto y estrés vivido, me pongo en contacto con ustedes a ver si por lo menos el derecho al pataleo lo ejerzo. Hoy hacia las 20.20 de camino a mi casa por una autovía, no poco, si no nada iluminada, se me apareció de la nada un jabalí. No lo pude esquivar y el resultado fue que hubo un accidente. La cuestión es que las carreteras dan pena y dolor, «se tragan» la luz del coche, no iluminan zonas conflictivas y puntos negros. Al parecer en esa misma zona, según me comentó un profesional de mantenimiento de carreteras en el mismo lugar del accidente, ya hubo otro atropello a un jabalí. El peligro que se pasa por la poca visibilidad ya no se da tan solo durante el accidente, si no después, esperando a que la Guardia Civil llegara (lo hicieron rápido y realizaron un gran trabajo).

Seguir leyendo