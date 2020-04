Asturias lleva dos días consecutivos sin ingresos en la UCI por coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 29/04/2020 19:19 h

Asturias no registra ningún ingreso en la UCI por segundo día consecutivo. Según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Sanidad, Asturias junto a Aragón, Baleares, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, no han tenido ningún paciente nuevo por coronavirus en sus UCI en las últimas 24 horas. Esto supone que, en el caso de Asturias, se vuelve a repetir la buena noticia porque ya el martes no se había registrado ningún caso nuevo que requiriese entrar en la Unidad de Cuidados Intensivos. En concreto, llevamos siete días reduciendo el número de ingresados en la UCI, teniendo ayer 38 pacientes, cinco menos que el día anterior. La presión más alta que registró la UCI se produjo el sábado 4 de abril donde había ingresadas 83 personas.

Por otra parte, según los datos de Sanidad, la mitad de esas comunidades no han alcanzado ni los 10 hospitalizados nuevos. Es el caso de Baleares, que ha registrado 5, y Murcia y Navarra, que han sumado otros 6 pacientes en sus hospitales, como también ha sido el caso de Canarias y Cantabria, en cuyo caso han informado de 2 y un solo ingreso en UCI, respectivamente. Mientras, en La Rioja se han computado 13 nuevas hospitalizaciones, en Extremadura 21 y en Asturias 43. Todas estas comunidades llevan varios días comunicando las cifras más bajas de pacientes ingresados, lo que les coloca en una posición bastante favorable para iniciar la desescalada, aunque no es el único factor a tener en cuenta.

Otro punto a favor es que en las ucis de Baleares, Navarra y Murcia, al igual que en el de las dos ciudades autónomas, no ha entrado ningún paciente desde el pasado domingo. En el caso de la comunidad murciana, se da la circunstancia de que es la única, junto con Ceuta, que hoy ha reportado cero fallecidos y que tienen una tasa de incidencia acumulada en 14 días por debajo del 10 %. En otras, como Andalucía, Cantabria y el País Vasco, solo ha contado un ingreso en UCI en las últimas 24 horas, dos en el caso de Canarias y Castilla y León.

De hecho, la inmensa mayoría de los enfermos de la COVID-19 que han precisado de cuidados intensivos se acumulan en Cataluña, con 18, y Madrid, con 17. Es en estas dos comunidades donde mayor número de hospitalizaciones se han registrado, de las 908 contabilizadas ayer, con 316 y 216, respectivamente. Y son también de las pocas en las que el incremento del coronavirus ha rebasado el 1 %: en Madrid, con 981 de los 2.144 nuevos contagiados, es del 1,6 %; en Cataluña desciende al 1 % con 496 casos. También Galicia supera ese ritmo con un 1,5 %, si bien esta comunidad ha notificado tanto los positivos confirmados por PCR como por test de anticuerpos, lo que ha producido un nuevo desajuste en el balance del Ministerio de Sanidad que espera corregir mañana.

Este departamento ha informado de 325 nuevas muertes, excluyendo las 128 que le ha comunicado Galicia en sus centros sociosanitarios, porque no se trata de defunciones actuales; de la misma forma, esta comunidad ha trasladado 3.552 altas al consolidar los datos de las domiciliarias, lo que explica que los curados se hayan disparado a 6.399. No obstante, las nuevas personas curadas han superado hoy a las contagiadas en todas las comunidades, excepto en Castilla-La Mancha, aunque por poco, ya que ha notificado 79 contagios frente a 76 altas, informa EFE.