El Ayuntamiento de Castrillón, tajante con los surfistas: «No se puede utilizar el coche»

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 01/05/2020 21:58 h

A partir de las 00:00 de esta noche, en cuanto llegue el 2 de mayo, Asturias entrará en la fase cero del plan de desescalada del Gobierno central. Esto quiere decir que, entre otras cosas, estará permitido realizar deporte en el exterior entre las 6:00 y las 10:00 horas de la mañana, y las 20:00 y las 23:00 horas de la noche. En qué condiciones y de qué manera podrá realizarse ejercicio es precisamente una de las consultas más comunes de los asturianos. El sector de los surfistas está especialmente preocupado, ya que según el real decreto que entrará en vigor, no podrán desplazarse en coche hasta su playa de confianza.

La Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que no se permite el «vehículo motorizado o transporte público» para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física. Esto quiere decir que, aquellos que practiquen surf, deberán acudir a pie hasta el arenal, y no en cualquier tipo de vehículo.

Sobre este hecho el Ayuntamiento de Castrillón ha recibido varias quejas de personas que practican este tipo de deporte, pidiendo que se admitan medidas más flexibles de cara a los traslados que han de realizar con la tabla a cuestas. El teniente alcalde de Castrillón, Javier González, es consciente de la cantidad de personas que practican surf en las playas del concejo, especialmente en Salinas, pero cree firmemente que lo mejor es seguir las directrices del real ecreto. «La normativa establece que queda terminantemente prohibido el uso de vehículo particular o transporte público para desplazarse a hacer deporte y, por lo tanto, en Castrillón queda totalmente prohibido», asegura González.

Algo similar sucedió en Gijón, pero en ese caso el consistorio sí que trató de flexibilizar esta norma para los surfistas gijoneses. El concejal de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Gijón, Ramón Tuero, aseguró que tratarían de facilitar esta actividad física debido a que implica transportar tablas grandes y pesadas. Sin embargo, Delegación de Gobierno ha rechazado su propuesta.