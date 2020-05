Asturias registra un fallecido en las últimas horas y ni un solo positivo más en las residencias de ancianos

0

02/05/2020 22:05 h

Un fallecido en las últimas 24 horas y 20 nuevos positivos, ninguno de ellos entre los usuarios y los profesionales de las residencias de ancianos. La epidemia del coronavirus parece languidecer pero a su ritmo, muy despacio, justo al contrario del modo en el que se coló en el Principado. Lo habían advertido los epidemiólogos del Gobierno del Principado, con Ismael Huerta, a la cabeza. La fase de meseta va a ser larga. La curva comenzará a descender pero muy poco a poco. Así está siendo. El balance es positivo pero siempre hay pequeños puntos de inflexión. A fecha de 2 de mayo, el número de víctimas mortales se eleva a 280 y el total de casos confirmados bien por el PCR o por los test rápido ya alcanza los 2.884. Las curaciones, por su parte, están cerca de la barrera psicológica de los mil. Si sigue creciendo al mismo ritmo, lo superará antes de una semana.

Los hospitales siguen también su propio proceso de vaciado. En estos momentos, quedan ingresados por COVID-19 201 pacientes, de los que 35 se encuentran en estado crítico y requieren de la asistencia del personal de las UCIS y 166 permanecen en planta. La cifra de planta es idéntica a la del viernes. En la UCI son dos menos. No había tan poco pacientes críticos desde el 25 de marzo, hace ya un mes y una semana. El dato de los ingresados en planta es idéntico al del 24 de marzo. Entonces las expectativas eran muy diferentes. No se sabía hasta dónde podían llegar los contagios porque se encontraba en plena expansión.

El volumen de pruebas realizado crece día a día. La Consejería de Salud ha explicado que el número total de análisis realizados en Asturias asciende a 69.213, de los que 49.456 son por PCR, la prueba más fiable y que determina si en el momento que se realiza padece la enfermerdad, y los 19.757 restantes son tests rápidos que determinar la presencia de anticuerpos en el organismo. Los PCR inicialmente solo se realizaban en el Laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) pero ya se están practicando también en Cabueñes y en el San Agustín, de avilés.

Otra de las buenas noticias del día es que no se han registrado nuevos casos en las residencias de ancianos ni tampoco fallecimientos. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no ha trasladado ni un solo nuevo positivo entre usuarios ni entre los profesionales. Es la primera vez desde que facilita datos que ocurre esto. No obstante, sigue habiendo activos. Esto implica que entre los residentes y los trabajadores hay personas que todavía tienen la COVID-19. En concreto, son 96 usuarios y 60 empleados.

Hay algunos centros geriátricos porque todavía preocupan porque tienen más de una decena de enfermos. Esto sucede en el asilo de Pola de Siero, con 15 usuarios; el Centro Gerontológico Jovellanos y el CPR de Pravia, con 12 cada uno; o la residencia Atalaya, con diez.

Desescalada

Estos son los valores con los que el Principado inicia la fase de desescalada y con los que ha autorizado la práctica invididual de deporte al aire libre. La fase cero diseñada por el Gobierno central arranca el lunes, 4 de mayo, con el miedo al rebrote de la epidemia como principal reserva. El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha mostrado preocupado al ver las imágenes que le han llegado a lo largo del día y que muestran aglomeraciones. Así lo ha explicado en una comparecencia celebrada en la puerta de la sede de la Presidencia. Barbón ha reconocido que hay muchos ciudadanos respetando las normas pero también ha precisado que «no se puede ocultar» que hay un porcentaje que no lo está haciendo. «Lo más difícil llega ahora. Tenemos que reconstruir la convivencia de otra manera. Es importante cumplir las normas. Cualquier desviación aumenta el riesgo de rebrote», ha insistido.

El mensaje del jefe del Ejecutivo asturiano es claro. Hasta ahora, con un confinamiento estricto, la responsabilidad era del Gobierno que lo decretaba. Ahora que llega la desescalada, el desconfinamiento o «la operación salida», como la ha llamado con un toque de humor, esa responsabilidad descansa en todos los ciudadanos, de manera individual. «El distanciamiento social es la única vacune que existe», ha explicado, así que «hay que salir a pasear de otra manera».

La zona rural vive el proceso con más tranquilidad. El propio Barbónha hablado también de este tema y ha puesto a los concejos de los Oscos como ejemplo de la Asturias libre del coronavirus que puede adelantar la desescalada. Esta es una de las comarcas que trasladará al Ministerio de Sanidad para aplicar el mismo ritmo de desconfinamiento que a islas como La Gomera o Formentera. Sin embargo, es casi imposible que se llegue a tiempo para el lunes. Esto supone que el Gobierno regional espera que se pueda aplicar en medio de una fase, sin esperar al siguiente paso.