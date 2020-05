Familiares de usuarios de una residencia de Siero exigen a Sanidad los test del coronavirus

0

03/05/2020 19:44 h

Familiares de usuarios de una residencia de ancianos de Siero, en concreto del Palacio de Leceñes, reclaman a la Consejería de Sanidad que agilicen los trámites para realizar análisis del coronavirus a todos los usuarios. Explican que después de que uno de los residentes fallecido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) diera positivo, la administración realizó los correspondientes test a los profesionales pero no a las personas mayores. Consideran que no es una gestión adecuada y que esa situación lo único que hace es generar más intranquilidad. Estos familiares, que han preferido no dar su nombre, han aportado toda la correspondencia mantenida con la dirección. Es más, respaldan la gestión del centro y descargan toda la responsabilidad en el Principado, en las consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar.

Su intranquilidad comenzó el 9 de abril, Jueves Santo. Ese día se trasladó al HUCA a un usuario que no se encontraba en buen estado y que tenía fiebre. Durante los 13 días que permaneció ingresado antes de su fallecimiento, se le realizaron tres pruebas que dieron negativas. La cuarta, practicanda tras su muerte, dio positivo. Ante esta circunstancia, la administración realizó los análisis PCR, los que están a cargo del Laboratorio de Virología, a todos los trabajadores pero no a los usuarios.

La dirección de la residencia ha explicado que también ha reclamado que se realicen estas pruebas a los residentes pero que, por el momento, no ha recibido una respuesta positiva. Esta misma semana, la intención era comenzar a relajar las protocolos de seguridad y dejar que, al menos, pudiesen salir de la habitación en las horas de las comidas. Pretendía establecer turnos y adoptar medidas extra. Pero unas horas antes uno de los trabajadores reconoció que tenía algunos síntomas compatibles con la enfermedad, por lo que tiene que volver a someterse a los análisis y el alivio programado se paralizó.

Una nueva carta de la residencia explicaba todo lo sucedido a los familiares. Al no tener los test realizados no saben si están inmunizados o no y no quieren correr riesgos innecesarios. «Han pasado muchos más días de los que marca el periodo de incubación desde que trasladaron al usuario que terminó falleciendo. Pero entendemos que hay que tener todas las precauciones. Por eso eso entendemos que la dirección insista en hacer los análisis. Tendrían que desbloquearlo ya», insisten.

Explican que los residentes han estado controlados desde el primer momento, que el mismo día que se dio el único caso en un usuario ya se les controló la fiebre y que las comidas pasaron a las habitaciones. La comunicación ha sido fluida. La dirección les ha informado de manera detallada de cada paso, de los análisis negativos, de las salidas organizadas de hora y media de las habitaciones para romper el aislamiento, de los resultados de los PCRs. Pero creen que ha llegado el momento de dar un paso más.