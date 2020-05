Ni bajas ni jubilaciones: los sindicatos denuncian que Educación no contrata suficientes interinos

ANPE, SUATEA y UGT indican que no se dan las condiciones de seguridad necesarias. Rechazan compatbilizar la docencia online y la presencial

No quieren ni oír hablar de reiniciar las clases presenciales antes del mes de septiembre. La intervención de la consejera de Educación, Carmen Suárez, ante la Junta General del Principado, para informar de la gestión de su departamento durante la crisis del coronavirus, ha provocado airadas críticas entre los sindicatos. No comparten su idea de recuperar la asistencia antes del verano, no entienden cómo se podrían hacer turnos rotatorios y combinar clases presenciales y telemáticas, reclaman protocolos de seguridad que no existen y rechazan la encuesta telemática que la administración ha puesto en marcha y que ya lleva más de 4.000 respuestas. No parece haber ni un solo punto de entendimiento.

