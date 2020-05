Educación estudia combinar las clases online y presenciales y establecer turnos rotatorios

ANPE denuncia que «la función docente está siendo intervenida para que no haya suspensos». UGT pide que la administración descargue la responsabilidad en los centros

El profesorado evaluará los conocimientos adquiridos por los alumnos hasta el 12 de marzo, día en el que acabaron las clases presenciales, y sólo se tendrán en cuenta los trabajos realizados a partir de entonces en sus casas para poder subir la nota final del curso, con lo que ésta no podrá ser nunca inferior a la obtenida en los dos primeros trimestres. Como ya se había anunciado la semana pasada, la repetición de curso tendrá un carácter totalmente extraordinario y sólo se llevará a cabo cuando el profesorado estime que no pasar de curso es lo más adecuado y favorable para el estudiante. Todos estos datos se han puesto sobre la mesa en una reunión que han mantenido la consejería y los sindicatos educativos. No todos han estado de acuerdo, ya que ANPE se ha mostrado en desacuerdo ante esta promoción casi generalizada. Las críticas también han llovido desde UGT.

