Educación ordena mantener la nota conseguida hasta marzo y los sindicatos docentes se indignan

Redacción 21/04/2020 19:31 h

El profesorado evaluará los conocimientos adquiridos por los alumnos hasta el 12 de marzo, día en el que acabaron las clases presenciales, y sólo se tendrán en cuenta los trabajos realizados a partir de entonces en sus casas para poder subir la nota final del curso, con lo que ésta no podrá ser nunca inferior a la obtenida en los dos primeros trimestres. Como ya se había anunciado la semana pasada, la repetición de curso tendrá un carácter totalmente extraordinario y sólo se llevará a cabo cuando el profesorado estime que no pasar de curso es lo más adecuado y favorable para el estudiante. Todos estos datos se han puesto sobre la mesa en una reunión que han mantenido la consejería y los sindicatos educativos. No todos han estado de acuerdo, ya que ANPE se ha mostrado en desacuerdo ante esta promoción casi generalizada. Las críticas también han llovido desde UGT.

La versión de la consejería

Los criterios para evaluar el aprendizaje de este curso, alterado por la crisis sanitaria, han sido hoy objeto de análisis entre la consejera de Cultura, Carmen Suárez, los directores de los centros de Primaria y Secundaria de Asturias, sindicatos de docentes y asociaciones de padres. «El criterio fundamental es evaluar todo lo adquirido hasta el 13 de marzo y estimar únicamente en positivo lo trabajado después de esta fecha, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de cada alumno», como la dificultad en el acceso telemático, ha señalado la consejera al término de la videoconferencia.

Suárez ha propuesto además a los centros que adapten sus propuestas de trabajo y las tareas que se encomiendan al alumnado a los aspectos más esenciales que deben guiar su aprendizaje y les ha pedido además que tengan en cuenta posibles situaciones desfavorables durante el confinamiento. En este tramo final del curso escolar, el profesorado trabajará también para que las familias reciban información puntual de las calificaciones y valoraciones de sus hijos y poder aclarar las dudas o consultas que les hagan llegar.

En caso de discrepancia por las valoraciones, la Consejería de Educación está trabajando ya en las disposiciones establecidas para llevar a cabo los procesos de reclamación vía telemática.

Reacciones

Las instrucciones que bajara la consejería han sido cuestionadas por el sindicato ANPE que acusa a la Educación de querer «intervenir la función docente metiendo presión al profesorado para que no haya suspensos» y subrayando que la promoción de los alumnos será la norma, y la repetición, la excepción. «La evaluación es un proceso muy importante, complejo y de mucha responsabilidad para el profesorado en condiciones normales, características estas que se acentúan en la situación actual», detallan. Para este sindicato, las decisiones de promoción casi generalizada de curso que se pretende «pueden socavar el principio de la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado».

ANPE afirma que lleva desde el inicio del estado de alarma reclamando a la consejería la publicación oficial de instrucciones claras sobre contenidos, criterios de calificación, evaluación y promoción de los alumnos que dieran respuesta a la realidad condicionada por la pandemia covid19 y a la formación a distancia que alumnos y profesores están operando desde la fecha de cierre de las aulas presenciales. El sindicato comparte la preocupación por el alumnado que pueda verse descolgado por las circunstancias actuales, pero opinan que las decisiones sobre la evaluación y promoción del alumnado deben recaer en el profesorado de cada uno de los grupos de alumnos, ya que opinan que son quienes conocen al alumnado lo suficiente como para tomar esta decisión.

Otro de los sindicatos que se ha pronunciado ha sido UGT, desde el cual se opina que las medidas propuestas por la consejería no corresponden con la empatía que, bajo su criterio, debería de tenerse con el profesorado. «La normativa que debería regular el fin del curso escolar, son unas meras instrucciones de procedimiento centradas en los plazos para reclamar y en la obligatoriedad de que todo ha de estar documentado. No entran en el fondo del asunto y trasladan toda la responsabilidad a la autonomía de los centros, como si estuviéramos en una situación de normalidad», opinan desde el sindicato.

Ambos sindicatos también reclaman una solución para los estudiantes de Enseñanzas de Régimen Especial Artísticas, EEOOII, CEPAs, etc, ya que los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, así como los estudiantes universitarios, están recibiendo instrucciones mientras los primeros mencionados siguen sin saber cómo se terminarán sus cursos. «Los segundos cursos de FP a la espera del Módulo de Proyecto Alternativo que pueda sustituir a la Formación en Centros de Trabajo. Nada se sabe del período de matrícula, de las pruebas de acceso a FP, de las sustituciones del profesorado, de las jubilaciones anticipadas, de las becas escolares, de las comisiones de servicio, de las plazas convocadas al Servicio de Inspección, de las direcciones vacantes, de las fechas de los exámenes libres, de la distribución de los equipos informáticos para luchar contra la brecha digital…», especifican desde UGT.

«Es necesario sentarse a negociar con los representantes legítimos del profesorado. Tenemos que acordar entre todos cómo finalizamos este curso atípico y lo que es más importante, tenemos que empezar a preparar el curso 2020/2021. Será necesario pactar un protocolo de medidas de seguridad y protección sanitaria para cuando se reanude la actividad educativa de manera presencial», detallan los sindicatos. La Consejería, por otra parte, ha publicado el calendario de finalización del curso de segundo de Bachillerato, con el 29 de mayo como último día lectivo y con periodo de preparatorio de la EBAU que tendrá lugar entre el 5 y el 23 de junio.