«Si los asturianos compran en los pequeños comercios más cercanos, saldremos de esta»

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Asturias 09/05/2020 05:00 h

Patricia Oreña es, desde 2013, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA). Por lo tanto, le ha tocado lidiar con la crisis financiera que explotó en 2008 y con la derivada del coronavirus, aún incipiente. Dos contextos muy diferentes, pero que, en ambos casos, se cebaron muy especialmente con los profesionales por cuenta propia. Cree que en el actual contexto sería necesario agilizar los trámites burocráticos y «aliviar la presión fiscal», para evitar una sangría aún mayor entre estos profesionales.

--¿Son las últimas cifras de paro conocidas hace apenas unas horas peores de lo previsto en lo que respecta a los autónomos en Asturias?

--669 autónomos menos en abril es una noticia pésima. No se si peor de lo previsto. En una situación extraordinaria como la que estamos viviendo no es fácil hacer previsiones. Lo que no puedo evitar pensar en que detrás de cada uno de esos 669 puestos de trabajo perdidos hay historias de familias, patrimonios personales....apostando por esos negocios y pienso también en lo difícil que es recuperar cada uno de ellos. Por otra parte llevamos meses e incluso años con una tendencia negativa en los datos de autónomos que es preocupante y que hace necesario un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, otra forma de ver la economía y las oportunidades de Asturias.

--Dentro del mal escenario global, ¿qué sectores de profesionales por cuenta propia en Asturias se están viendo más afectados?

--Probablemente sean el comercio y la hostelería. El comercio porque arrastra mucho tiempo de un problema estructural consistente en una bajada de la demanda, de un cambio en las costumbres y hábitos de consumo de los clientes de ese comercio más tradicional que les mantiene en una situación frágil y sin recursos propios para hacer frente a una situación como esta. Y la hostelería porque es un tipo de negocio al que afecta mucho la estacionalidad y toda esta situación se ha llevado por delante la Semana Santa y les coloca en una situación muy incierta de cara al verano, épocas que suponen unos ingresos estratégicos en sus recuentos anuales. Pero para cualquier autónomo que tenga que detener su actividad durante 50 días esto supone unas pérdidas enormes.

--En el capítulo de medidas desarrolladas por el gobierno central para profesionales autónomos, ¿qué le parece la relativa al aplazamiento bonificado en el pago de impuestos?

--Los aplazamientos no son nada más que eso, cambios en los calendarios. Los trimestres de IVA e IRPF han cambiado su calendario del 20 de abril (fin de plazo para el pago del primer trimestre) al 20 de mayo. De los 90 días que conforman un trimestre fiscal, hemos estado cerrados 50. Esto quiere decir que más de la mitad de esos días no ha habido en nuestras cajas ni un euro de ingresos. Los próximos días y digo días porque espero que no sean meses, nuestros ingresos van a estar limitados entre un 30 y un 50 % durante la desescalada. Tras esta reflexión, ¿puedo contestarle a la pregunta? Me parece una medida insolidaria. No me parece que se nos pueda exigir más, la verdad. Hemos cumplido con nuestras obligaciones sociales y cerramos nuestros negocios para controlar una epidemia y eso comprometía seriamente el futuro de nuestras empresas. Hemos pagado nuestras cotizaciones sociales y nuestros impuestos como si estuviéramos ingresando al 100% de nuestro funcionamiento. Creo que siempre nos toca a los mismos hacer el esfuerzo y que eso es una decisión muy insolidaria con nosotros.

--El Gobierno también ha aprobado que los autónomos puedan cambiar de manera temporal de la tributación del IRPF y el IVA por módulos al de estimación directa, ¿qué opina de la eficacia de esta medida?

--Me parece una medida de aplicación indispensable. De hecho ha sido una de nuestras reivindicaciones más importantes desde el comienzo de esta pandemia. Hay que tener en cuenta que los autónomos que cotizan por estimación objetiva pagan cantidades fijas que se obtienen de medir unos parámetros como el consumo de luz o los metros dedicados a la actividad. En condiciones de trabajo normales, es un método comodo y fácil. En unas condiciones de ingresos cero, este método supone el hundimiento del negocio y por eso ahora el cálculo entre ingresos y gastos debe ser ajustado a la realidad y no con una estimación.

--Los autónomos que tengan reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad podrán cobrarla íntegra en mayo aunque abran antes su negocio si así se lo permite el plan de desescalada, ¿es suficiente esta iniciativa para hacer frente a ese nuevo comienzo?

--No creo que sea suficiente. ATA pide que se pueda compatibilizar la reapertura y el cese de actividad con una minoración de los ingresos del 50%, porque si el cese de actividad desaparece cuando nuestros ingresos superan el 25% de lo habitual, como ocurre ahora, a muchos autónomos no les merecerá la pena reabrir los negocios. Y es indispensable que la actividad económica recupere la normalidad lo más pronto posible.

--De los 73.182 autónomos que hay en la región, ¿cuántos han solicitado esta prestación por cese de actividad?

--Con los últimos datos que tengo, que son del 27 de abril, se han presentado 28.649 expedientes de cese. Se han aprobado 26.962 , han sido denegados 583 y están pendientes de resolver 1044. Al hacer la suma, faltan 60 que son personas que han desistido a lo largo del proceso. Probablemente porque no han podido aportar la documentación y cosas similares.

--¿Y cuántos la han cobrado ya?

--Salvo contadas excepciones, todos. Hay que reconocer el enorme trabajo de las mutuas porque han sido días muy complicados. Resolver miles de expedientes en un tiempo récord ha debido de ser muy difícil.

--También se ha anunciado que las empresas podrán levantar los ERTE de manera progresiva, ¿cómo valora esta idea?

--Es indispensable en aquellos sectores que tienen limitaciones a la actividad como por ejemplo la hostelería. Tener que readmitir a la totalidad de la plantilla cuando los ingresos van a ser, lógicamente, mucho más bajos de lo habitual supondría el cierre a corto y medio plazo para muchos de ellos. Esto es una medida no de ayuda, sino de sentido común.

--¿Qué otras ayudas para el colectivo que no se hayan puesto en marcha se deberían contemplar?

--Es indispensable facilitar a los negocios, a los autónomos, a las empresas...los trámites administrativos. Vivimos en un laberinto normativo que nos impide desarrollar nuestros trabajos con normalidad o nos obliga a pagar cantidades extra para que alguien se ocupe de nuestros temas legales, normativos…La burocracia en general es una enorme traba para la actividad económica y eso no puede ser. Por otra parte hay que rebajar la presión fiscal. 50 días sin ingresos y meses que se prevén complicados por delante no nos van a permitir asumir una subida de impuestos. Eso supondría el cierre de muchos que están en este momento al límite. Por lo tanto la administración tiene que plantearse, si quiere de verdad una recuperación y una recuperación rápida, una serie de medidas de contención y eficiencia del gasto para que esta crisis no se enquiste y alargue en el tiempo.

--Recientemente se anunció la colaboración entre ATA y los mediadores para mediar entre propietarios de locales y comerciantes por los alquileres, ¿se han recibido ya muchas solicitudes?

--La verdad es que sí. Este es un problema recurrente entre los autónomos en este momento y la puesta en marcha de esta colaboración entre Asemed y ATA está aportando soluciones a muchos autónomos. Y entiendo que esa es nuestra principal misión.

--¿Cree usted en la tan mencionada recuperación en V o U de la economía y el empleo o considera que tardaremos en reconstruir lo que la COVID-19 se está llevando por delante?

--Creo que la recuperación va a depender de dos cuestiones especialmente. Por un lado la sensibilidad que la administración muestre hacia hacia nosotros, es decir, a los autónomos. Y también a las pymes y al resto de empresas, por los motivos que he citado más arriba: el control de la burocracia y el alivio de la presión fiscal. La complicación de los trámites administrativos y el aumento de los impuestos podrán convertir esta crisis en algo pasajero o bien, impedir a muchos que retomen su actividad con normalidad. Pero también creo que es momento de apelar a la responsabilidad individual. A hacer un consumo responsable, de cercanía. Es el momento de mimar y acompañar a los productores y al comercio más cercano. Porque si actuamos con responsabilidad y cuidamos a nuestro pequeño comercio, a la hostelería cercana y a todos los autónomos que tenemos alrededor, podremos salir de ésta. Con mucha dificultad y un gran esfuerzo, pero con firmeza.