El Principado planea un alivio del confinamiento geriátrico a geriátrico

Una publicación recopila 70 de los 2.000 correos con los que la ciudadanía ha enviado ánimos a los pacientes ingresados en el HUCA. El objetivo es hacerla llegar en formato digital a los enfermos de otros hospitales o residencias para que también se sientan acompañados

«¡Hola! No sabemos quién eres pero eso no nos importa. Realmente eres alguien como yo, como cualquiera de nosotros y cualquiera de nosotros podríamos ser tú. Por esa razón, hoy más que nunca, nos sentimos cercanos a ti y queremos escribirte unas palabras…». «¡Hola! Soy Marina y tengo 13 años. No se ni quién ni cómo eres, ni si quiera si eres hombre o mujer pero no importa porque solo quiero hacer que la persona que lea esta carta se sienta mejor…». «Hola: soy Victoria, tengo 9 años y escribo esta carta para los enfermos del coronavirus, para que no se sientan solos en la cuarentena. Esta carta esta llena de salud, amistad, diversión… y amor…».

