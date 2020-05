¿Sabes para qué sirve cada tipo de mascarilla?

0

La Voz de Asturias

11/05/2020

Son el producto más utilizado estos días, aunque no siempre de manera correcta porque siguen abundando las situaciones en las que personas que llevan puesta una mascarilla se la toquetean o se la colocan en la barbilla o en la frente, por ejemplo, para hablar. Y ahora que comienza la fase 1 en Asturias puede que no sean sólo obligatorias en el transporte público ya que algunos establecimientos, como por ejemplo los centros de estética, exigen que se lleven puestas porque no es posible mantener la distancia recomendada entre personas, además de que se recomienda su uso en espacios cerrados.

En todo caso, mantener ese distanciamiento, lavarse las manos con agua y jabón y evitar tocarse la cara (boca, ojos y nariz sobre todo, con o sin guantes) cuando se está fuera de casa, y más si se ha tocado algo, siguen siendo las medidas más eficaces que existen para reducir los contagios de coronavirus, además de estornudar y toser en el codo. Eso no ha cambiado aunque ahora en las farmacias asturianas haya mascarillas quirúrgicas a precios asequibles sin necesidad de apuntarse a las listas de espera que existen para las autofiltrantes.

Atrás quedaron aquellos días de escasez en los que los proveedores habituales de la cadena sanitaria no podían servir ni mascarillas quirúrgicas a las farmacias, que tenían que dar la cara ante quienes no acaban de entender que no las tuvieran a la venta cuando desde el Gobierno se decía que ya estaban disponibles. Las farmacias, a las que esta semana llegaban por primera vez mascarillas para los profesionales que las atienden procedentes del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, también tuvieron que soportar la presión de ser contactadas por supuestos y/o nuevos proveedores que aparecían de repente, con precios casi siempre abusivos y que exigían el pago por adelantado, algo que no es ni mucho menos habitual.

Las mascarillas higiénicas también comenzarán a venderse en supermercados y posiblemente surjan dudas de para qué sirve cada uno de los diferentes tipos que se están viendo por las calles. ¿Todas protegen de la misma manera? ¿A quién protegen: al que la lleva puesta o al que está alrededor del que la lleva? ¿Se pueden usar más de una vez? ¿Se pueden desinfectar? ¿Dónde se consiguen?

Estas y otras cuestiones se responden en esta clasificación, aunque hay que insistir una vez más en que la principal medida de todas para evitar un posible contagio es mantener una distancia de dos metros con otras personas y que las mascarillas son un complemento de protección.

Mascarillas higiénicas

Se recomiendan para personas sin síntomas

Antes del coronavirus estas mascarillas no estaban diseñadas para proteger de ningún tipo de riesgo y no se recomendaban en situaciones que implicaran exposición a agentes peligrosos. Pueden ser reutilizables (UNE 0065) y no reutilizables (UNE 0064-1 y UNE 0064-2). Si se pueden reutilizar, deben seguirse las instrucciones del método de lavado que indique el fabricante y, en general, se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las dos horas posteriores, evitando ambientes en los que se pueda contaminar. No se puede secar en el microondas. Por cuestiones de comodidad e hihiene, además, se recomienda que no se utilice más de cuatro horas.

En cuanto a su eficacia en la protección, no está testada y, en el caso del coronavirus, se recomiendan en adultos y niños sin síntomas de coronavirus no susceptibles de usar las quirúrgicas y las autofiltrantes, o en caso de escasez. En este enlace se pueden consultar los requisitos que deberían cumplir.

Mascarillas quirúrgicas

Protegen a los demás y no son reutilizables

Son un producto sanitario (PS), pero no se consideran EPI (equipos de protección individual). Sirven para evitar la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la persona que la lleva puesta. Pueden ser de varios tipos: I, II y IIR. Las IIR pueden proteger frente a salpicaduras de fluidos contaminados. No son reutilizables y tampoco se pueden, por tanto, limpiar ni desinfectar. Su uso, en la pandemia de coronavirus, está recomendando para infectados o personas con síntomas de infección.

También para personal sanitario o sociosanitario que acompañe a pacientes a zonas de aislamiento. Protegen de dentro hacia fuera, es decir, actúan como barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos entre la persona que la lleva y las personas que pueda tener a su alrededor. Se venden en las farmacias, en donde se preparan mediante medidas higiénicas en paquetes de varias unidades, siempre a un precio regulado de 96 céntimos la unidad.

Mascarillas autofiltrantes

Las FFP1 no protegen a quien la lleva y, las de válvulas, pueden ser fuente de transmisión

Estas mascarillas, que protegen de la inhalación de partículas peligrosas a la persona que las lleva puestas y se conocen como autofiltrantes, son de tres tipos: FFP1, FFP2 y FFP3. Pueden ser también de un solo uso o turno de trabajo (que se indica con NR) o reutilizables (R). Estas últimas, lógicamente, son las únicas que pueden limpiarse y desinfectarse, pero solo en el ajuste con la cara. No se puede limpiar ni desinfectar en ningún caso el material filtrante. Estas mascarillas, además, pueden ser plegadas o moldeadas y pueden tener válvulas de exhalación para mayor comodidad del usuario, porque hasta el coronavirus las usaban profesionales en sus trabajos.

Las mascarillas autofiltrantes también son las únicas que protegen de fuera hacia dentro, es decir, protegen a la persona que las lleva puestas contra la inhalación de contaminantes ambientales. Sin embargo, en el caso del virus que causa la enfermedad covid-19, las FFP1 no están recomendadas por su escasa eficacia de filtración.

Las FFP1 son mascarillas que, hasta ahora, siempre habían utilizado las personas alérgicas porque filtran el polen y el polvo. Sí protegen a los demás frente a la persona que las lleva puestas, como el resto de mascarillas mencionadas hasta ahora, pero no protegen a quien las lleva puestas del exterior. En todo caso, este modelo es muy difícil de conseguir ahora mismo en las farmacias asturianas que, en su momento, llegaron a venderlas a un precio de 10 euros por cinco mascarillas.

Por ello, las mascarillas más deseadas son las FFP2, que son el mismo modelo que las KN95. La diferencia entre una y otra es que las primeras son mascarillas certificadas por la Unión Europea y las KN95 por Estados Unidos. El Ministerio de Sanidad, ante la escasez de mascarillas en general, permitió la comercialización de las americanas. El origen de ambas, en todo caso, es el mismo que mayoritariamente en todas las que se comercializan estos días: China.

Las KN95, además, son un poco mejores que las FFP2 porque filtran al 99%. Estos dos modelos se venden en las farmacias por un precio aproximado de 5 euros por unidad, aunque el problema es que las listas de espera para conseguirlas, en buena parte de las farmacias asturianas, puede llegar hasta las 300 personas.

Hay que tener en cuenta, además, que, ante esta pandemia de coronavirus, las FFP2 están recomendadas expresamente para las personas con un elevado factor de riesgo, como por ejemplo transplantadas, así como para personal sanitario o sociosanitario que atiende a personas infectadas por coronavirus o que entran en la habitación de aislamiento de un paciente con la enfermedad.

En el caso de las FFP3, no se encontrarán en las farmacias porque son EPIs que utiliza el personal sanitariio que realiza procedimientos médicos muy concretos y complejos por el riesgo que entrañaban ya antes de la pandemia de coronavirus.

Es importante indicar que las mascarillas con válvulas, que pueden ser de alguno de estos tipos, no protegen a las personas que están alrededor de quienes las llevan. Es decir, las válvulas de exhalación de estas mascarillas autofiltrantes facilitan la respiración del usuario y evita la condensación, y precisamente por ello no son adecuadas en pacientes con procesos respiratorios infecciosos ya que no filtran el aire exhalado y pueden ser una fuente de transmisión.

Mascarillas duales

Recomendadas para personal sanitario que trata a infectados

Hay un último modelo de mascarillas, que no se encuentran tampoco en farmacias porque las emplea el personal sanitario, que son las llamadas mascarillas duales: se consideran EPIs y productos sanitarios. Como EPIs pueden ser de tres tipos: I, II y IIR. Y como productos sanitarios, también: FPP1, FPP2 y FFP3. Tienen los mismos usos que las mascarillas autofiltrantes y quirúrgicas, dependiendo de las indicaciones del fabricante. No se pueden lavar y protegen en ambas direcciones. En el caso de esta pandemia, se recomiendan para personal sanitario que atiende a casos de infección o a personas que entren en la habitación de un infectado.