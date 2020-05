Toma de temperatura y retirada de guantes, así será el acceso a los centros sanitario de Asturias en la Fase 1

0

12/05/2020 13:52 h

Con una situación de aumento de contagios contenida, según los responsables sanitarios, pero con la prevención de que pudiera darse un rebrote en la nueva fase de desescalada, el Principado ha presentado esta mañana las líneas maestras para la reordenación de los servicios de salud asturianos en la etapa de transición destacando algunos de los protocolos que se seguirán cuando se acceda a un centro hospitalario ya también que se empezarán a permitir acompañamientos a los pacientes.

La directora gerente del SESPA, Concepción Saavedra, destacó que la recomendación para la población es la de un «acceso responsable» a los hospitales en el que siempre debe primar un contacto telefónico previo para los profesionales puedan valorar si es necesaria la atención presencial o domiciliaria. En todo caso, indicó que en la llegada a los centros sanitarios se tomará a temperatura a todo el mundo y se separará a todo aquel que presente 37,5 grados o más. Será necesario retirar los guantes si se traían del exterior, se proporcionará a todos mascarillas quirúrgicas , se fomentará el lavado frecuente de manos y la necesidad de mantener las distancias de seguridad así como a no utilizar los asientos que se encuentran bloqueados. Saavedra instó que cualquier llegada a urgencias debería ir precedida de una llamada al 112.

Acompañamiento a pacientes

En la nueva fase se empezará a permitir el acompañamiento a pacientes ingresados en los centros asturianos, sólo una persona por paciente (y que será elegida por el enfermo) y descartando en todo caso a personas que presenten síntomas de tos, fiebre o crisis respiratorias. Estos son los criterios para las hospitalizaciones ordinarias. En el caso de los pacientes ingresados por la epidemia de coronavirus no será posible que haya acompañamientos aunque se establecerán una serie de excepciones en las que entran los menores, las embarazadas y parturientas, las personas que padecen algún tipo de dependencia, disminución psíquica, demencia o quienes se encuentren en cuidados paliativos.

Nueva organización

El Jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta, señaló que Asturias ha podido entrar en la Fase 1 tras tres semanas en los que el número de nuevos contagios ha sido «muy bajo» (la frecuencia dada a conocer por Salud Pública es de entre 200 y 150 contagios diarios) y destacó que, con los datos disponibles, la Fase 0 en la que comenzaron salidas a la calle de los ciudadanos en franjas horarias «no ha tenido impacto en la enfermedad». Pese a todos los responsables sanitarios llamaron a la población a extremar los cuidados para evitar cualquier rebrote.

La reorganización del sistema de salud asturiano tiene como objetivo principal garantizar una «respuesta inmediata» ante esa eventualidad de rebrote y con la prevención de «retomar la situación previa si fuese necesario»; según destacó Saavedra.

La telemedicina, la asistencia domicialiaria y la atención telefónica comenzarán a ser cada vez más habituales, se mantendrán las zonas de triaje (separando las zonas Covid y No Covid) en todos los centros sanitarios y se intensificarán la realización de pruebas PCR y los ingresos serán no sólo en el HUCA sino también en Valle del Nalón, Álvarez Buylla en Mieres, Cabueñes en Gijón y San Agustín en Avilés.

El Hospital de campaña levantado en el recinto Luis Adaro, en la Feria de Muestras de Gijón, y que no ha sido utilizado hasta el momento, se reservará como un recurso disponible en la desescalada y él se dirigirán, según apuntó Saavedra, los pacientes de Covid 19 con una sintomatología leve, que ya hayan pasado por una hospitalización y que debena permanecer aislados pero no sea posible que lo puedan hacer en sus domicilios. En todo caso la directora gerente del SESPA indicó que no hay plazos para su apertura y que su disponibilidad se requerirá en función de las necesidades a medida que evolucione esta fase de transición.

Saavedra recalcó que en estas semanas la red de Atención Primaria ha controlado una cifra de alrededor de 20.000 casos sospechosos de haberse contagiado de coronavirus de los que unos 4.000 siguen en vigilancia, y que se suman a los 3.226 casos confirmados por PCR o por test de anticuerpos. En todo caso, el datos precisos y el nivel de inmunización de la población de Asturias no se conocerá hasta que en un plazo de una o dos semanas se disponga de los resultados de la encuesta de seroprevalencia que se lleva a cabo en el conjunto del país.

Los responsables del SESPA citaron también los últimos datos conocidos sobre la situación inmunológica de los profesionales sanitarios en Asturias, en estos momentos con 49 casos confirmados activos, 92 en aislamiento y 230 curados y dados de alta. Saavedra señaló que ha afectado al 1,17% de una plantilla de más de 16.000 profesionales y que Asturias es, junto a Murcia, la comunidad que mejores datos presenta de contagio entre sanitarios.