Crece la violencia de género: 644 asturianas viven con una orden de protección

El confinamiento no sólo está agravando la situación de las asturianas maltratadas, también de adolescentes que sufren agresiones sexuales en sus propios hogares y que ni siquiera tienen alternativa para irse

«Mi pareja se está poniendo muy agresiva. Ayer me dio dos bofetones y la situación cada vez es peor. No sé qué hacer». Hasta ahora, hasta que la pandemia de coronavirus nos ha obligado a confinarnos en casa, su pareja la había insultado y empujado alguna que otra vez. Eso es lo que le cuenta a quien escucha al otro lado del teléfono, al que ha llamado aprovechando que él se ha ido a hacer la compra.

Quien la escucha le dice que no está sola, que puede utilizar los recursos del Principado de Asturias para mujeres en su misma situación. Que tiene a quien poder recurrir. «Pero no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Cómo voy a irme ahora de casa?»

